Possibili grandinate al nord fra sabato e domenica, poi caldo africano

L’alta pressione cede al Nord, temporali in arrivo: Un’ondata di aria fresca in discesa dal Nord Europa causerà un repentino cambiamento del tempo al Nord Italia nel corso del primo weekend di luglio. Un fronte temporalesco da ovest, coadiuvato da una saccatura fresca, porterà rovesci e temporali, anche forti, su Alpi, Prealpi e Piemonte a partire da sabato pomeriggio/sera, con possibili grandinate.

Tale convergenza di masse d’aria contrastanti infatti darà luogo a fenomeni convettivi. In questa zona di turbolenze atmosferiche sussisterà un elevato rischio di sviluppo di temporali localmente intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. In particolare, la minaccia di brevi downburst (venti lineari discendenti dai temporali capaci di raggiungere velocità fino a 100 km/h) risulterà significativa.

I fenomeni potrebbero sconfinare in modo isolato anche su Pianura Padana entro domenica.

In pratica un braccio di ferro meteo si prepara ad accendersi sul nord Italia, con due masse d’aria protagoniste: da un lato il caldo africano che tenta di risalire, dall’altro le fresche correnti del Nord Europa che tentano di scendere verso le Alpi e il nord Italia.

Caldo in intensificazione al Centro-Sud: Al Centro e al Sud Italia, invece, il tempo si manterrà stabile e soleggiato per tutto il weekend, con un caldo in ulteriore intensificazione. Le temperature raggiungeranno picchi di 35°C nelle zone interne del Sud, 32-34°C su quelle del Centro e 30-32°C al Nord, con punte superiori tra Rodigino, Emilia orientale e Romagna interna. Meno caldo lungo le coste grazie alle brezze, ma con afa in aumento.

Pulviscolo sahariano al Centro-Sud: Domenica il pulviscolo sahariano raggiungerà anche le regioni centrali, offuscando i cieli e causando qualche goccia di pioggia “sabbiata”.

Lunedì torna il caldo africano: Nella prossima settimana l’anticiclone africano dovrebbe tornare a rinforzarsi, riportando il caldo intenso su gran parte del Paese.

Previsioni nel dettaglio per sabato:

Nord: Sole prevalente con maggiori addensamenti su Alpi, Prealpi e Piemonte. Possibili rovesci o temporali su Alpi centro-occidentali e Piemonte settentrionale. Tendenza ad annuvolamenti irregolari lungo la riviera ligure. Caldo in intensificazione con picchi di 31-32°C, punte superiori in Emilia orientale e Romagna interna.

Previsioni nel dettaglio per domenica:

Nord: Maggior nuvolosità con rovesci o temporali sparsi, dapprima su Alpi centro-occidentali, ma in sconfinamento locale anche alle alte pianure di Piemonte e Lombardia entro fine giornata. Caldo in leggero calo, con picchi di 30-31°C.

Da lunedi, come abbiamo detto, caldo africano in intensificazione ma verso il finire della settimana o all’inizio di quella successiva ci potrebbero essere delle sorprese.