I TEMPORALI di martedi 16 e mercoledi 17: le aree coinvolte

Tra lunedì 15 e martedì 16 giugno l’alta pressione subirà un piccolo e veloce disturbo in quota, con l’ingresso di aria leggermente più fresca (anzi, meno calda) da nord-ovest. Ciò potrebbe accendere qualche temporale sul nord-est nel pomeriggio sera di lunedì 15; a seguire l’alta pressione ricucirà immediatamente lo strappo, ma tra martedì 16 e mercoledi 17 qualche temporale potrebbe borbottare su alcuni tratti montani dell’Italia, con maggior probabilità nelle ore pomeridiane e nella prima parte della sera.

La prima cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di martedi 16 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma; al mattino non si avranno fenomeni:

Tra il pomeriggio e la prima parte della serata rischio di brevi temporali “di calore” lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Questi fenomeni presenteranno carattere abbastanza isolato, ma potrebbero presentare anche intensità notevole e si attenueranno completamente al calare del sole. Segnaliamo che una minoranza di modelli indicano la possibilità di un breve temporale o rovescio di pioggia in movimento dall’Appennino fino a lambire Roma e Napoli.

Possibilità di un breve temporale o rovescio di pioggia in movimento dall’Appennino fino a lambire Roma, secondo qualche modello minoritario.

Temporali del medesimo genere saranno probabili anche nelle aree interne della Sicilia. Al nord e sull’Appennino settentrionale solo brevi piovaschi localizzati su limitati tratti montuosi, per il resto tanto sole, ma temperature in lieve calo.

La seconda mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nel pomeriggio-sera di mercoledi 17 giugno sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Ad una mattinata soleggiata ovunque, seguirà un pomeriggio con qualche breve temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con rapida attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto. Qualche piovasco locale o temporale probabile su limitati settori dell’Appennino centrale e meridionale, specie fra Lazio, Abruzzo e Campania, anch’esso in attenuazione prima del tramonto. Sul resto d’Italia gran sole e temperature in salita.