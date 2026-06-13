Weekend col ritorno del CALDO prima dei nuovi temporali

È cominciato un weekend di sole, bel tempo e caldo, soprattutto per il nord Italia dove le temperature stanno salendo velocemente in direzione dei fatidici 34°C, esattamente quelli che potranno essere toccati entro domenica su molte località della Val Padana. Insomma, si ritorna a fare i conti con il caldo intenso.

Meno caldo su tutto il centro-sud, ma comunque la colonnina di mercurio raggiungerà agevolmente i 30-31°C su molte località, specie nei settori interni. Tutto in compagnia del sole e di quel tipico clima piacevole estivo.

Ma quando torna il maltempo? Per alcune regioni l’egemonia dell’alta pressione sarà inconsistente, come ad esempio le regioni settentrionali. Il sole lascerà spazio a nubi minacciose ad inizio settimana, sia lunedì 15 che martedì 16.

Le temperature saranno ancora molto alte, ragion per cui ci sarà molta energia a disposizione dei nuovi forti temporali. Tra pomeriggio e sera di lunedì i fenomeni saranno intensi soprattutto su Alpi e Prealpi, oltre che su diversi settori pedemontani di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Già in questo frangente si potrà fare i conti con locali intense grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento, fenomeni che potrebbero risultare particolarmente insidiosi nelle aree montuose e a ridosso dei rilievi.

Ma il maltempo darà il meglio di sé tra la sera di lunedì e la notte di martedì, con temporali frequenti e diffusi sulla Val Padana. In questa fase non si escludono celle temporalesche particolarmente organizzate, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in poco tempo e provocare locali criticità.

Qualche temporale pomeridiano riguarderà anche le zone interne del centro-sud nella giornata di martedì, ma si tratterà di fenomeni molto più isolati rispetto a quelli previsti al nord.

Insomma, dopo un weekend pienamente estivo e molto caldo, l’inizio della prossima settimana potrebbe riportare condizioni decisamente più turbolente sul settentrione.