CALDO INTENSO sabato 13 e domenica 14: le regioni colpite dall’AFA

Sul fronte atmosferico, il secondo fine settimana di giugno sarà stabile e soleggiato su tutta l’Italia. Nel pomeriggio di domenica 14 avremo forse qualche temporale di calore sulle Alpi, ma si tratterà di fenomeni davvero isolati ed in attenuazione al calare del sole.

Sulla ribalta del palcoscenico meteorologico italiano saliranno le temperature, che nella giornata di domenica 14 giugno potrebbero toccare i 35-37° tra la Pianura Padana e le pianure interne del centro-sud. Lungo le coste, l’azione del mare ancora fresco calmerà l’euforia dei termometri, al prezzo però di un aumento del tasso di umidità.

In questa sede monitoreremo l’INDICE di CALORE o INDICE di DISAGIO da CALDO che avremo in Italia nel pomeriggio di sabato 13 e domenica 14 giugno. In altre parole, cercheremo di capire quali regioni soffriranno maggiormente l’AFA durante il prossimo week-end.

La prima mappa mostra l’INDICE di DISAGIO da CALDO atteso in Italia alle ore 17 di sabato 13 giugno:

Caldo MOLTO FASTIDIOSO sarà presente su alcuni settori della pianura emiliana, specie tra Bolognese, Ferrarese e Modenese. Sul resto della Pianura Padana il caldo farà FASTIDIOSO. Caldo POCO FASTIDIOSO sarà presente nelle pianure interne tosco-laziali e nelle aree interne della Sardegna; sul resto d’Italia si prevede caldo SOPPORTABILE a parte piccole punte di fastidio, ma solo locali.

Passiamo adesso all’INDICE di DISAGIO da CALDO atteso in Italia alle ore 17 di domenica 14 giugno:

Caldo MOLTO FASTIDIOSO tra Ferrarese, Bolognese e Modenese, unitamente all’area del Foggiano in Puglia. Caldo FASTIDIOSO sulla restante Pianura Padana e lungo tutto il versante adriatico; caldo POCO FASTIDIOSO nelle aree interne della Sardegna, in Sicilia e sulle aree tirreniche in genere, con caldo SOPPORTABILE dove vedete il colore verde sulla mappa.