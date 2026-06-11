I TEMPORALI più INTENSI delle prossime ore in Italia

I corpi nuvolosi che nelle ultime 24-36 ore hanno interessato le aree del settentrione poste a nord del Po, con fenomeni temporaleschi intensi ed a carattere di supercella, questa mattina si sono diretti verso la Penisola Balcanica, assecondando un nuovo aumento pressorio sull’Europa occidentale. Vediamo come si presenta la situazione in Italia attraverso l’immagine satellitare delle 7.30 di giovedi 11 giugno:

La rimonta dell’alta pressione sull’Europa occidentale ha dato una “spallata” al complesso perturbato presente sull’Europa centrale, deviandolo verso levante. La coppia di perturbazioni che stiamo seguendo da qualche giorno “toccheranno” nella giornata odierna il versante adriatico e parte del meridione peninsulare, dove ci attendiamo un aumento dell’attività temporalesca ed un calo delle temperature. A seguire, l’alta pressione metterà le cose a posto, assicurando un fine settimana nel complesso soleggiato da nord a sud ed un aumento delle temperature.

La prima cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di giovedi 11 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al nord ed al centro avremo il transito di nuvolosità medio-alta al mattino, in spostamento abbastanza rapido verso sud-est, senza precipitazioni. Qualche rovescio si farà vedere in Abruzzo, sul Molise, la Puglia Garganica ed in misura minore nelle aree interne della Sicilia; sul resto del meridione tempo asciutto.

La seconda cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 di giovedi 11 e le 2 su venerdi 12 giugno sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Al nord ed al centro soleggiato, a parte nubi sull’estremo nord-est senza conseguenze. Rovesci saranno ancora presenti in Abruzzo; rischio di temporali talora intensi su Molise, Puglia e Lucania. Qualche rovescio non si esclude anche nelle aree interne della Sicilia. In serata e nella successiva notte situazione in miglioramento con gli ultimi fenomeni in fuga verso l’estremo sud. Rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali e TEMPERATURE in calo, dopo le ultime punte di caldo all’estremo sud.