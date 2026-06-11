Ultimi aggiornamenti, i temporali di giovedì 11

Come ampiamente preannunciato negli ultimi giorni, il nord Italia è di nuovo alle prese con violenti temporali, soprattutto tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Si tratta dell’ennesimo fronte fresco arrivato da ovest, dall’Atlantico, e dopo aver attraversato la Francia e tutta l’Europa centrale ecco che da poche ore sta lambendo anche il nord Italia.

Tra grandine, nubifragi e forti temporali, non sono mancate anche violente raffiche di vento, specie sulla medio-alta Lombardia, il Veronese, il Vicentino, il Padovano e il Veneziano, dove si registrano diversi danni legati a raffiche superiori ai 100 km/h.

Fortunatamente si tratta di un veloce passaggio instabile che già nel corso della notte sarà un lontano ricordo su quasi tutto il nord. L’aria più fresca in quota scivolerà velocemente sulle regioni del centro-sud portando non solo temperature più fresche per tutti, ma anche qualche nota instabile su regioni che da giorni sono alle prese con il caldo africano e il sole.

Come ci mostra il modello a scala locale ICON su base grafica Meteologix, sarà un giovedì 11 giugno abbastanza inaffidabile e a sfondo temporalesco tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Insomma, tutta la fascia adriatica centro-meridionale potrà fare i conti con improvvisi acquazzoni, qualche chicco di grandine, qualche tuono e locali raffiche di vento intense.

Fenomeni sparsi attesi nel pomeriggio anche su Umbria e Basilicata, mentre sul resto del centro-sud ci sarà ben poco di cui discutere, eccetto un generale calo delle temperature a partire dal pomeriggio.

Torna il sereno su tutto il nord Italia, eccezion fatta per residui fenomeni al primo mattino sul Friuli Venezia Giulia e l’alto Adriatico. Ma sarà solo questione di attimi prima del ritorno del sole anche sul Triveneto.

Le temperature saranno molto più gradevoli per tutti, tanto da non superare i 27 o 28°C su tutta la Val Padana, mentre sul medio-basso Adriatico e su tutto il sud si preannuncia un venerdì 12 giugno decisamente fresco per il periodo, con temperature massime comprese tra 22 e 26°C.