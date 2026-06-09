Il tempo fino al 21 giugno: quali zone rischieranno i TEMPORALI?

Giugno, primo mese dell’estate meteorologica, presenta spesso condizioni meteo abbastanza stabili sul nostro Paese, segnatamente al sud e su parte delle regioni centrali, in particolare sulla Sardegna e la fascia costiera (specie tirrenica). Le regioni settentrionali si trovano invece al confine con masse d’aria fresche ed instabili di matrice oceanica che scorrono sull’Europa centro-settentrionale e presentano quindi condizioni maggiormente variabili se non instabili, dettate dal passaggio di alcuni temporali.

Nelle prossime 36-48 ore manifestazioni temporalesche talora intense si presenteranno tra la Lombardia ed il Triveneto, per poi scivolare lungo il versante adriatico tra venerdi 12 e sabato 13 giugno con associato calo termico indotto dalla rotazione a nord delle correnti. A seguire, l’alta pressione è prevista in rinforzo, che sarà più palese attorno alla fine della seconda decade di giugno, quando avremo una stabilità quasi completa delle condizioni atmosferiche ed un generale aumento delle temperature.

Andiamo però con ordine: la prima cartina è ricavata dalla media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello GFS elaborato su base grafica Meteociel per mercoledi 17 giugno:

Alta pressione sull’Italia ancora parzialmente disturbata da infiltrazioni fresche provenienti dall’Atlantico (frecce blu). Questa situazione determinerà tempo buono, con temperature in aumento su quasi tutta la Penisola, senza escludere però qualche temporale pomeridiano o serale sui settori più settentrionali del nord e nelle aree interne del centro.

Volgendo lo sguardo in avanti, sul finire della seconda decade di giugno l’alta pressione subirà un ulteriore rinforzo. Ecco la media degli scenari imbastita dal modello GFS per domenica 21 giugno su base grafica Meteociel:

Alta pressione forte e tenace sull’Italia con tempo stabile praticamente ovunque e con basso rischio di temporali. Temperature in aumento e caldo anche fastidioso specie in Valpadana e nelle aree interne del centro e del meridione.