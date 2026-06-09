Fresco improvviso, ecco quanto scenderanno le temperature sabato 13

Fa caldo da nord a sud, ma al momento non registriamo temperature particolarmente estreme poiché il cuore del promontorio subtropicale non sta direttamente interessando l’Italia. In ogni caso, le massime hanno raggiunto di nuovo i 31°C su molte località dalla Val Padana all’estremo sud e farà ancora più caldo nelle prossime 72 ore, complice la risalita di correnti direttamente dal Sahara che andranno poi ad alimentare direttamente i temporali previsti sulle regioni del nord Italia.

Dopo il passaggio di questo fronte temporalesco, destinato a coinvolgere prima le regioni del nord e poi molto velocemente anche tutto il versante adriatico entro giovedì, ci sarà un improvviso generale indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo e questo favorirà l’ingresso di aria fresca in quota che sferzerà buona parte della penisola in corrispondenza del weekend.

In altre parole ci sarà un cospicuo calo delle temperature su buona parte d’Italia, ma in maniera più chiara e lampante sulle regioni adriatiche e quelle del sud, che restano pur sempre le zone più esposte ai venti di tramontana provenienti dai Balcani. Sarà aria relativamente secca, quindi con buona probabilità non ci saranno note instabili annesse, se non sporadici acquazzoni o temporali segnatamente sul meridione e sull’Appennino centro-meridionale.

Al contrario, le temperature perderanno quota e addirittura scenderanno al di sotto delle medie tipiche del periodo su molte città del sud Italia e del versante adriatico. Eloquente il quadro delle temperature massime previste nella giornata di sabato 13 giugno, quando a malapena si raggiungeranno valori di 22 o 23°C sulle coste del versante adriatico dalle Marche alla Puglia.

Clima molto simile anche su molte città del sud tra Basilicata, Calabria e Sicilia, dove si prevedono massime sui litorali comprese tra 23 e 25°C. Farà un pochino più caldo al nord e sul medio-alto Tirreno, dove la colonnina di mercurio potrà sfiorare i 28 o 29°C, ma tutto sommato non si tratterà di caldo particolarmente sostenuto.