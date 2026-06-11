Alta pressione FORTE e POTENTE sull’Italia, ma fino a quando?

Giugno e l’alta pressione. Alcuni disturbi a spasso per l’Italia saranno possibili all’inizio della settimana prossima con qualche pioggia o temporale a carattere disorganizzato, ma lo scettro del comando sarà sempre nelle mani di una struttura anticiclonica ben salda; sul finire della seconda decade mensile, la figura stabilizzante si rinforzerà a tal punto da annichilire qualunque tentativo di precipitazione, sia in Italia che su gran parte del nostro Continente, sotto l’egida di temperature ben al di sopra della media stagionale.

A tal proposito, vi mostriamo una mappa molto esplicativa estrapolata dalla media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per domenica 21 giugno:

Alta pressione, tempo stabile e temperature superiori alla media del periodo. Gli eventuali temporali si dovranno cercare con il lanternino come Diogene 🙂 e saranno limitati ai rilievi nelle ore pomeridiane. Si tratterà dei classici temporali di calore che si attenuano al calare del sole, lasciando il cielo sereno.

Ci sono speranze di cambiamento? Nella terza decade di giugno qualcosa potrebbe muoversi, come mostra questa mappa imbastita dalla media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel e valida per giovedi 25 giugno:

Si nota uno sgonfiamento dell’alta pressione sull’Italia e sul Mediterraneo. Ciò potrebbe comportare l’ingresso di infiltrazioni fresche atlantiche in grado di accendere temporali anche intensi ad iniziare dalle regioni settentrionali. Si tratta solo di ipotesi che dovranno essere vagliate nei prossimi giorni alla luce delle nuove emissioni modellistiche che noi commenteremo con nuovi articoli ed analisi.