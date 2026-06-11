CALDO INTENSO sabato 13 e domenica 14: 35-36° su queste regioni
Alta pressione e tempo estivo sull'Italia durante il fine settimana. Tornerà il caldo intenso su diverse regioni.
Sul fronte dei fenomeni sarà un fine settimana all’insegna del sole su tutta la nostra Penisola. Solo i settori alpini e limitatamente alla giornata di domenica 14 giugno avranno qualche temporale di calore. Sotto osservazione nuovamente il CALDO, che diverrà intenso e potrebbe partorire temperature di 35-36° soprattutto in Valpadana, ma non solo.
La prima mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di sabato 13 giugno:
Termometro a 34-35° sulla pianura Padano-Veneta. 33-34° sulla Pianura Piemontese e Lombarda. Caldo anche nelle pianure interne della Toscana e del Lazio con punte di 31-32°, unitamente alle aree interne di Sicilia e Sardegna. Andrà un po’ meglio sul medio-basso Adriatico ed al meridione dove agirà un debole ritorno di correnti settentrionali che determinerà temperature maggiormente sopportabili e quasi ovunque sotto i 30°.
Passiamo adesso al quadro termico previsto in Italia per le ore 16 di domenica 14 giugno:
Ulteriore giro di vite del caldo al nord e sul medio-alto Adriatico, con temperature attorno a 35-36° distribuite in maniera diffusa; 34-35° anche sulla restante Valpadana. 32-33° saranno presenti nelle aree interne dell’Italia centrale, sulla Sicilia, la Sardegna, il Foggiano, la Calabria Ionica e la bassa Lucania. Si starà meglio lungo i tratti di costa non soggetti a compressione adiabatica.