CALDO INTENSO sabato 13 e domenica 14: 35-36° su queste regioni

Sul fronte dei fenomeni sarà un fine settimana all’insegna del sole su tutta la nostra Penisola. Solo i settori alpini e limitatamente alla giornata di domenica 14 giugno avranno qualche temporale di calore. Sotto osservazione nuovamente il CALDO, che diverrà intenso e potrebbe partorire temperature di 35-36° soprattutto in Valpadana, ma non solo.

La prima mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di sabato 13 giugno:

Termometro a 34-35° sulla pianura Padano-Veneta. 33-34° sulla Pianura Piemontese e Lombarda. Caldo anche nelle pianure interne della Toscana e del Lazio con punte di 31-32°, unitamente alle aree interne di Sicilia e Sardegna. Andrà un po’ meglio sul medio-basso Adriatico ed al meridione dove agirà un debole ritorno di correnti settentrionali che determinerà temperature maggiormente sopportabili e quasi ovunque sotto i 30°.

Passiamo adesso al quadro termico previsto in Italia per le ore 16 di domenica 14 giugno:

Ulteriore giro di vite del caldo al nord e sul medio-alto Adriatico, con temperature attorno a 35-36° distribuite in maniera diffusa; 34-35° anche sulla restante Valpadana. 32-33° saranno presenti nelle aree interne dell’Italia centrale, sulla Sicilia, la Sardegna, il Foggiano, la Calabria Ionica e la bassa Lucania. Si starà meglio lungo i tratti di costa non soggetti a compressione adiabatica.