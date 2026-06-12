Si impone l’ALTA PRESSIONE: il tempo in Italia nelle prossime ore

Il cieli della Puglia e delle estreme regioni meridionali sono stati illuminati durante la notte da diverse fulminazioni prodotte dalla coda della perturbazione ormai evoluta verso levante. Sul resto d’Italia si è imposto il sereno, fatta eccezione per velature o nubi alte che testimoniano la presenza di aria più calda alle quote superiori. Vediamo come si presenta la situazione meteo questa mattina attraverso l’immagine satellitare delle 7.30:

La perturbazione abbandona anche la Penisola Balcanica per dirigersi in sede ellenica, disturbando ancora il tempo delle estreme regioni meridionali. Il vistoso aumento della pressione sull’Europa occidentale pone un fronte caldo sulla Media Europa che testimonia l’invasione di aria subtropicale alle quote superiori. Insomma, tutto concorre per un fine settimana meteorologicamente splendido da nord a sud a parte le ultime incertezze che avremo nella giornata di venerdi 12 su limitate aree del nostro Paese.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 12 giugno (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Un po’ di nuvolosità sarà presente all’estremo sud, in modo particolare sulla Sicilia settentrionale, sulla Calabria e sulla Puglia. Non si esclude qualche breve rovescio in mattinata, ma in cessazione nell’arco del giorno. Al nord avremo nuvolosità in scorrimento oltre le Alpi con qualche breve rovescio in Alto Adige. Su tutte le altre regioni tempo stabile, soleggiato e termicamente gradevole, con caldo generalmente sopportabile.