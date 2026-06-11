Lunedì 15 e martedì 16 tra temporali e grandine su queste regioni

Sarà un inizio di settimana piuttosto turbolento per le regioni settentrionali e localmente anche per quelle del centro-sud. L’anticiclone subtropicale, in effetti, mostra particolari difficoltà nell’imporsi sul Mediterraneo centrale nelle prossime giornate: esattamente ciò che vuole il flusso fresco e instabile nordatlantico che, in questo modo, avrà la strada spianata per dirigersi sull’Europa e in parte anche sulle nostre regioni.

Tutta questa libertà però non durerà a lungo, visto che dopo il 17 giugno aumentano sensibilmente le probabilità di una nuova intensa ondata di caldo che spedirà tutta l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, in piena estate con temperature da capogiro. Prima di questa nuova impennata delle temperature, ecco che dovremo di nuovo fare i conti con acquazzoni, grandinate e intense raffiche di vento.

Saranno lunedì 15 e martedì 16 giugno le due giornate più instabili della settimana, quelle in cui servirà l’ombrello su molte città e anche particolare attenzione ai fenomeni estremi che potranno colpire in maniera irregolare le nostre regioni settentrionali. Di seguito le piogge totali previste tra 15 e 16 giugno dal modello GFS su base grafica Meteologix:

Sarà quella di lunedì la giornata peggiore per il nord, considerando che arriverà aria fresca in quota pronta a creare violente turbolenze che poi sfoceranno in temporali e locali supercelle. Mappe alla mano, le regioni più a rischio saranno Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ovvero le stesse regioni già pesantemente colpite nelle ultime 48 ore dai violenti temporali.

In effetti saranno due peggioramenti abbastanza simili, ragion per cui isolati fenomeni estremi sono assolutamente da mettere in conto, come ad esempio grandine con chicchi di grosse dimensioni o raffiche di vento oltre i 100 km/h.

Martedì gli ultimi temporali interesseranno il nord, dopodiché toccherà anche al centro-sud, soprattutto a Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e a tutte le zone interne appenniniche. Insomma, qualche ora di violenti temporali e una momentanea rinfrescata in attesa della prossima ondata di caldo ormai confermata.