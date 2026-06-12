Verso una seconda metà di giugno BOLLENTE; c’è speranza di un cambiamento?

Un primo assaggio di caldo intenso lo avremo nel prossimo fine settimana, quando diverse aree della nostra Penisola sfoggeranno temperature attorno a 35-37°, specie domenica 14 giugno, il tutto accompagnato da una completa serenità del cielo. All’inizio della settimana prossima la cupola di alta pressione si abbasserà leggermente e sarà possibile avere qualche isolato temporale sui rilievi nel pomeriggio unitamente a qualche grado in meno. Ribadiamo che questi temporali avranno carattere locale ed isolato; saranno magari intensi, ma interesseranno aree molto ristrette.

La parte peggiore di questo mese di giugno ci verrà presentata a partire dal giorno 17. Sul nostro Continente si ergerà un vero e proprio “mostro anticiclonico” che proietterà aria tropicale fino al cuore dell’Europa centrale. La distanza previsionale non è immediata e vi è ancora tempo per calmierare questa mostruosità; tuttavia, quando i modelli scrutano queste evoluzioni così estreme verso la stabilità ed il caldo, raramente le smorzano…anzi, forse è più probabile che facciano l’esatto contrario!

Ora vi mostriamo l’alta pressione che è prevista ergersi sul Mediterraneo e l’Europa attorno al 20 giugno; la mappa è ricavata dalla media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per sabato 20 giugno:

“Il tropico in casa” o “l’Africa in giardino” se preferite parafrasare una nota canzone. Se questa mappa fosse veritiera, quasi sicuramente salterebbero altri record al rialzo (come già successo a maggio), non solo in Italia, ma su una buona fetta d’Europa. Da noi i 37-38° sarebbero a portata di mano…e perchè no, anche i 40° nelle pianure interne più lontane dal mare.

Quando finirà? Se ci fidiamo delle mappe oggi disponibili, attorno alla metà della terza decade di giugno il calderone bollente potrebbe iniziare a sgonfiarsi. La seconda mappa è la media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel per giovedi 25 giugno:

Aria meno calda di matrice oceanica verrà introdotta sull’Europa centro-settentrionale e su parte dell’Italia, quantomeno al nord e al centro. Oltre ad un ridimensionamento delle temperature, saranno possibili temporali anche intensi che dalle regioni settentrionali si sposteranno verso il centro e forse su parte del meridione. Si tratta al momento solo di ipotesi che dovranno essere vagliate in base agli aggiornamenti modellistici dei prossimi giorni.