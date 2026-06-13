CALDO estremo in arrivo, fino a 40°C entro domenica 21

Un’ondata di caldo estremo, da paura, come si dice oggi, colpirà l’Italia dalla metà della prossima settimana, fin da mercoledì 17, in un crescendo termico davvero preoccupante, a causa della forza dell’anticiclone e della quantità d’aria calda che verrà indirizzata verso il nostro Paese dal nord Africa, congiuntamente alla lunghisima durata del giorno, tipica di questa fase di giugno (siamo quasi al solstizio) e all’azione di avvitamento, compressione e dunque riscaldamento dell’aria dall’alto verso il basso.

Ecco una mappa termica prevista a 1500m prevista dal modello GFS su base grafica Meteociel per giovedì 18 giugno, dove si vede la grande massa d’aria calda abbracciare prepotentemente l’Italia:

Non si vede la fine di questa ondata al momento, non possiamo dire con certezza il 22 o il 23 giugno perché i modelli non vedono nemmeno un break temporalesco importante capace di ridimensionare la calura prima del 25 giugno, che è un tempo davvero molto lontano per concedergli un minimo di credito.

E’ pensabile che il caldo possa durare così tanti giorni? Negli anni 80 e 90 del secolo scorso avremmo detto facilmente di no, ora non potremmo dare una risposta così certa. La durata delle ondate di calore anche estreme è aumentata di intensità e persistenza.

E’ vero che l’estate del 2003 è stata unica ma in molti casi nel recente passato ormai ci siamo avvicinati a vivere queste calure estreme e prolungate.

Il peggio arriverà nella seconda parte della prossima settimana: da giovedì 18 fino a domenica 21 e oltre i termometri si porteranno su oltre la metà del territorio oltre i 35-36°C, raggiungendo entro venerdì 19 picchi di 37°C e, tra sabato 20 e domenica 21, secondo il modello ECMWF anche i 39-40°C.

Vediamo dove secondo questa mappa tratta da ECMWF su base grafica Meteociel, prevista proprio per sabato 20 alle ore 16:

Si evidenziano ben 38°C a Bologna, 37°C a Milano, 37°C a Pordenone, 37°C a Firenze, 39°C a Roma, 37°C a Napoli, 38°C su molte località della Sardegna, 36°C su molte località interne sicule, 38°C sulle zone interne della Calabria, 40°C a Foggia in Puglia e 37°C nel Salento, 36-37°C tra Marche ed Abruzzo.

Notate come un mare non ancora bollente riesca in parte a mitigare questi valori estremi lungo la fascia costiera, quindi chi si troverà sul lungomare o nell’immediato entroterra, specie nelle ore delle brezze pomeridiane, potrà beneficiare di una certa frescura, con valori di 27-28°C; anche nelle Alpi farà un caldo più accettabile ma sempre con punte anche superiori ai 30°C nei fondovalle.

Per molti milioni di italiani sarà comunque un periodo di grande sofferenza da caldo (si prepara un utilizzo record dei condizionatori con pesanti ricadute sulle bollette della luce).

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