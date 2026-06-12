La seconda intensa ondata di caldo, si comincia dal 18 giugno

Sta per cominciare un nuovo weekend di caldo per l’Italia e soprattutto per le regioni del nord, che torneranno a registrare temperature superiori ai 32°C su molti territori. Saranno le prime avvisaglie della ripresa dell’alta pressione subtropicale, destinata a rinforzarsi ancor di più durante la prossima settimana.

Prima di questa nuova importante ondata di caldo andranno in scena altri temporali, per lo più tra lunedì 15 e martedì 16 giugno. Temporali che colpiranno nuovamente regioni già bersagliate dal maltempo come Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Dopo questi altri due giorni di turbolenze e locali fenomeni estremi, ecco che l’anticiclone subtropicale riprenderà pieno possesso del Mediterraneo centrale e addirittura si ergerà fin sull’Europa centrale, dando vita ad un vero e proprio blocco anticiclonico che impedirà l’arrivo delle perturbazioni atlantiche e delle fredde correnti nord-europee.

Mappe alla mano diventa sempre più probabile una nuova intensa ondata di caldo africano. Con buona probabilità arriveranno temperature fino a 20°C a 1500 metri di altitudine, valori che identificano appieno l’alta pressione nordafricana, le cui masse d’aria provengono direttamente dal deserto del Sahara.

Da mercoledì 17 giugno in poi il caldo diverrà protagonista indiscusso delle nostre giornate, dalle Alpi alla Sicilia, spedendoci letteralmente in piena estate.

Eloquenti le temperature massime previste per giovedì 18 giugno, una delle tante giornate calde che si prospettano dinanzi a noi. Le massime potrebbero sfiorare i 34 o addirittura 35°C su molte località della pianura Padana e anche nelle zone interne del centro e delle isole maggiori.

Qualche debole raffica di maestrale sul medio-basso Adriatico e su parte del sud proverà a smorzare leggermente la calura subtropicale, che sembra ormai inevitabile entro la seconda metà di giugno.

Insomma, dopo gli ultimi temporali attesi a inizio settimana, l’estate potrebbe prendere definitivamente il sopravvento sull’Italia, con giornate dominate dal sole e temperature pienamente africane su gran parte della penisola.