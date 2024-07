Meteo 15 giorni: l’Estate accelera all’improvviso, ma occhio al break di metà mese!

Ci stiamo addentrando nella prima decade di luglio, la quale ci ha riservato un brusco calo delle temperature negli ultimi due giorni a seguito dell’afflusso di aria fresca nord-atlantica. Tuttavia, le carte in tavola cambieranno ben presto grazie a un vero e proprio scombussolamento sul vecchio continente che porterà a una riattivazione dei movimenti zonali.

Cosa significa? Gli scambi meridiani che hanno caratterizzato le condizioni meteo delle ultime settimane tenderanno ad attenuarsi, favorendo una maggior presenza di moti da ovest verso est anziché da nord verso sud e viceversa. Questo cambio di circolazione favorirà l’arrivo dell’alta pressione su tutto il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale per tanti giorni consecutivi, mentre le perturbazioni atlantiche tenderanno a essere confinate sulla Gran Bretagna o, al limite, sull’Europa settentrionale.

In tal modo, la nostra penisola si troverà per tanti giorni consecutivi sotto un vasto campo di alta pressione, costantemente alimentato da aria calda proveniente dal deserto del Sahara. Tuttavia, mancheranno flussi subtropicali particolarmente vivaci e, di conseguenza, non avremo a che fare con le classiche nubi di polvere sahariana a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi.

Il caldo sarà certamente presente, questa volta non solo sul centro-sud e le isole maggiori, ma anche sulle regioni del nord, in un contesto molto stabile. Le temperature tenderanno a salire giorno dopo giorno nel corso della prossima settimana, fino a portarsi ben oltre le medie del periodo, dalla Val Padana all’estremo sud.

L’apice di questa ondata di caldo nordafricano è previsto tra l’8 e il 13 luglio, dopodiché potrebbero aprirsi due scenari differenti. Uno di questi due vede senz’altro la persistenza dell’anticiclone su tutta Italia e l’Europa centro-orientale, favorendo una persistenza dell’ondata di calore da nord a sud, con temperature sempre più alte e afa sempre più pesante soprattutto su coste e pianure.

L’altro scenario, al momento ipotizzato dal modello americano GFS, propone un improvviso break temporalesco attorno a metà luglio. Un’improvvisa saccatura fresca proveniente dall’Atlantico potrebbe farsi largo sull’Europa centrale fino a lambire il Nord Italia, dove incontrerebbe tantissima energia e calura presente nei bassi strati, dando vita a un fronte temporalesco piuttosto insidioso.

Ecco che tra il 13 e il 14 luglio il tempo potrebbe improvvisamente peggiorare su gran parte del nord a suon di piogge e forti temporali. Contemporaneamente, le temperature potrebbero tornare a scendere su tutto il settentrione e in parte anche sul centro e sud, favorendo una pausa dal grande caldo.

Saranno necessari ulteriori approfondimenti per capire effettivamente se questa pausa nel pieno di luglio sarà fattibile oppure no. Pertanto, restate sintonizzati qui su meteolive.it.