Meteo: si torna all’estremo? Sette giorni vivaci in vista

Le fresche correnti atlantiche che negli ultimi giorni hanno invaso l’Italia portando un clima molto più gradevole e a tratti instabile saranno nuovamente spazzate via dal caldo nordafricano. L’alta pressione si ergerà già a partire da questo venerdì su tutta Italia, dopodiché cominceranno ad avanzare masse d’aria molto più calde provenienti dal Sahara, pronte a investire gran parte del Paese.

Da domenica il caldo si farà sempre più marcato su tutta Italia, soprattutto al sud e sulle isole maggiori, dove già potremmo registrare picchi oltre i 35 °C. L’apice del caldo tuttavia arriverà durante la prossima settimana su buona parte d’Italia, quando l’anticiclone riuscirà ad avvolgere anche il dimenticato settentrione. Non ci sarà spazio per i temporali, se non per isolati episodi su Alpi e Prealpi, mentre le temperature saliranno in maniera incondizionata su tutto lo stivale, ben oltre le medie del periodo.

A differenza delle precedenti ondate di caldo, non si tratterà di una avvezione calda molto veloce, bensì di una lunga ondata di caldo che ci farà compagnia addirittura per tutta la prossima settimana. L’aumento delle temperature sarà graduale ma costante e, inoltre, aumenterà anche l’afa per effetto di un tasso di umidità crescente giorno dopo giorno a seguito dello stazionamento dell’anticiclone sul Mediterraneo.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 5 Luglio: stabile su tutta Italia, caldo in intensificazione da nord a sud.

Sabato 6 Luglio: possibile peggioramento in serata al nord-ovest con temporali localmente violenti. Caldo in aumento ovunque.

Domenica 7 Luglio: fronte temporalesco al nord, rischio fenomeni intensi su Lombardia, Piemonte, Trentino, Emilia occidentale, Veneto. Caldo afoso al centro-sud e isole maggiori.

Lunedì 8 Luglio: residui temporali su Lombardia e Nordest nella prima parte di giornata, migliora rapidamente.

Martedì 9 Luglio: stabile su tutta Italia, rari temporali sulle Alpi. Caldo afoso su tutto lo Stivale.

Mercoledì 10 Luglio: caldo per tutti, sporadici temporali su Alpi e Prealpi. Picchi di 40°C al sud e isole maggiori.

Le temperature massime previste il 10 Luglio:

Giovedì 11 Luglio: poche variazioni, insiste il caldo africano su tutta Italia. Afa in aumento su coste e pianure.

