Ritorno del caldo ovunque, ma anche la sabbia?

Il ritorno del caldo africano sembra ormai cosa fatta. Tutti i centri di calcolo convergono verso l’ipotesi del ritorno perentorio dell’anticiclone su tutta Italia e questa volta anche sul dimenticato nord della nostra penisola, che a lungo ha fatto i conti con violenti temporali e nubifragi. A differenza delle precedenti ondate di caldo, inoltre, questo anticiclone potrebbe persistere per tanti giorni consecutivi, dando vita a un lungo periodo molto caldo e afoso.

Inizialmente sarà l’anticiclone delle Azzorre a prendere in mano le redini della situazione meteo della nostra penisola, ma già da domenica e soprattutto da lunedì le correnti torneranno a soffiare dal Nordafrica e pertanto affluirà aria molto calda proveniente dal deserto del Sahara che farà impennare letteralmente ovunque la colonnina di mercurio.

Ma con il ritorno dell’anticiclone africano tornerà anche la polvere del deserto nei nostri cieli? Sebbene possa sembrare scontato che con l’arrivo dell’alta pressione africana i nostri cieli risultino colmi di polvere desertica, in realtà l’evoluzione meteo della prossima settimana non prevede il ritorno delle polveri nei nostri cieli.

O meglio, le concentrazioni di polvere presenti nei nostri cieli, soprattutto al sud, durante la prossima settimana saranno estremamente esigue grazie alla presenza di correnti molto deboli anche in alta quota. In effetti non ci troveremo alle prese con flussi subtropicali particolarmente marcati poiché verranno a mancare scambi meridiani vivaci.

Solitamente le nubi di polvere desertica invadono l’Italia quando le depressioni atlantiche si fiondano sull’Europa occidentale sprofondando sino verso la bassa Spagna e il Marocco. Questo la prossima settimana non succederà e di conseguenza avremo correnti molto più blande che si limiteranno a trascinare verso l’Italia aria via via sempre più calda, però priva di nubi di polvere sahariana degne di nota.

Sia chiaro, ciò non significa che non farà caldo, tutt’altro! Le temperature saliranno ben oltre le medie del periodo su tutta Italia: