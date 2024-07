Meteo: due passaggi temporaleschi in vista per il nord fino a metà mese, sole e caldo altrove

L’estate proverà a giocare le carte migliori per sbaragliare la concorrenza delle perturbazioni atlantiche. La cintura degli anticicloni subtropicali farà di tutto per abbracciare anche il nostro settentrione, rendendo il Mediterraneo il solito brodo bollente e arroventando lo stivale a breve per parecchi giorni.

Farà di tutto è vero, ma non è detto che riesca nell’impresa, o meglio che riesca completamente nell’impresa.

La volontà è quella che si vede in questa mappa termica a 1500m prevista per mercoledì 10 luglio:

In realtà prima e dopo questa vampata calda ci sono due disturbi temporaleschi, limitati peraltro al solo settentrione, il primo atteso nel week-end 7-8 luglio, il secondo intorno a venerdì 12-sabato 13 luglio. Ecco il primo:

La mappa sopra è relativa all’alba di domenica 8 luglio: c’è da aspettarsi qualche temporale su Alpi e regioni di nord-ovest, come mostra la mappa seguente (accumuli ancora localmente preoccupanti su alto Piemonte):

La seconda è prevista per venerdì 12 luglio dal modello americano e anche qui si prevedono temporali violenti a ridosso delle Alpi e della fascia pedemontana del nord:

Ciò che preoccupa è il caldo continuo al centro-sud…