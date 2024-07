Weekend con temporali su parte del Nord, poi caldo africano su tutta l’Italia

L’Italia si appresta a vivere una settimana rovente, con un’ondata di caldo proveniente dal Nord Africa che investirà il Paese a partire da questo martedì. L’alta pressione africana porterà con sé masse d’aria torrida che avvolgeranno gran parte d’Italia, facendo salire i termometri a livelli eccezionali, con picchi di temperatura che potrebbero superare i 40°C nelle zone interne e nelle isole maggiori.

Caldo graduale e afa opprimente: A differenza delle precedenti ondate di caldo, questa si caratterizzerà per la sua durata e intensità. Le temperature non saliranno repentinamente, ma aumenteranno gradualmente giorno dopo giorno, raggiungendo il loro apice verso la metà della prossima settimana. L’afa, accentuata dall’aumento del tasso di umidità, renderà il caldo ancora più opprimente a partire da martedi-mercoledi, soprattutto nelle zone costiere e pianeggianti, come possiamo notare dalla mappa della temperatura percepita per giovedì 11 luglio, un’esclusiva di MeteoLive.it:

Si nota chiaramente come soprattutto la Pianura Padana e la Toscana siano avvolte da caldo intenso e afoso, specie nelle zone più lontane dal mare: lungo le coste infatti, spirerà una brezza sempre calda ma che renderà il caldo più sopportabile, almeno di giorno.

Un weekend a tratti temporalesco al Nord: Unica tregua dal caldo torrido è prevista per il primo weekend di luglio al Nord, dove forti temporali, accompagnati da isolate grandinate, potrebbero colpire momentaneamente Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, principalmente sui rilievi e le zone pedemontane poste a nord del fiume Po. Questi temporali dureranno poco (al massimo 1-2 ore) ma le temperature in queste zone potrebbero temporaneamente diminuire, mentre al Centro e Sud il caldo continuerà a imperversare.

Ecco la mappa delle piogge previste fra sabato e domenica, che saranno più probabili e a tratti intense su alto Piemonte e alta Lombardia (specie Verbano/Ossola, provincia di Varese, Como e Lecco):

Successivamente si apriranno due scenari per la metà di luglio: l’ondata di caldo potrebbe protrarsi oltre la metà di luglio, con temperature sempre più elevate e afa pesante, soprattutto nelle zone interne e pianeggianti. Un’alternativa ipotizzata dal modello americano GFS prevede un improvviso break temporalesco attorno al 14 luglio, con un’irruzione di aria fresca atlantica che potrebbe portare a un calo delle temperature al Nord (con qualche temporale) e in parte del Centro e Sud. Questo scenario, seppur possibile, è ancora incerto e necessita di ulteriori conferme da parte dei modelli meteo.