Meteo: settimana tardo-invernale, tra Sole, temporali, neve e grandine

Il caldo dei giorni scorsi sembra ormai un lontano ricordo grazie all’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa che ha letteralmente fatto crollare le temperature da nord a sud. Con l’arrivo dell’aria più fredda abbiamo assistito anche allo sviluppo di acquazzoni e temporali localmente di forte entità, fenomeni che saranno protagonisti anche nel corso dei prossimi giorni.

Un’altra depressione si svilupperà a breve sul medio-alto Tirreno e sarà responsabile di un peggioramento prima sulle regioni del Nord, poi anche su centro e sud tra questo giovedì e venerdì. A seguire ci saranno altri fronti freddi in movimento sulla nostra penisola, in particolare uno durante il fine settimana e un altro ancora all’inizio della prossima settimana. Insomma, non si prevedono periodi tranquilli con stabilità duratura, bensì tante giornate molto incerte, inaffidabili, con elevato rischio di temporali e acquazzoni soprattutto sulle aree interne e quelle collinari o montuose.

Con la presenza di quest’area particolarmente fredda alle alte quote, potremmo imbatterci in fenomeni particolarmente intensi, ovvero temporali a cui saranno associati grandinate, locali nubifragi. Inoltre, avremo a che fare con neve a quote superiori ai 900 metri di altitudine, localmente anche un po’ più in basso in presenza di temporali.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 18 Aprile: possibile nuova depressione, nel mar Tirreno, con piogge a partire dal nord. Temperature in ulteriore calo, neve sulle Alpi in calo di quota.

Venerdì 19 Aprile: instabilità pomeridiana nelle zone interne del centro-sud, temperature massime in lieve ripresa, freddo di notte e rischio gelate vallive (al nord).

Sabato 20 Aprile: possibile miglioramento su gran parte d’Italia. Temperature molto basse di notte, rischio gelate.

Domenica 21 Aprile: possibile nuova incursione instabile dai Balcani con acquazzoni e temporali da nord a sud. Temperature in ulteriore calo, clima invernale.

Lunedì 22 Aprile: clima freddo ovunque, soprattutto di notte. Solo in presenza del Sole possibile clima più gradevole.

Martedì 23 Aprile: possibile nuovo peggioramento al centro e al nord a suon di piogge e temporali. Temperature simil-invernali specie al nord.

Le piogge cumulate fino al 23 Aprile:

Mercoledì 24 Aprile: giornata di maltempo su gran parte d’Italia, depressione fossilizzata sul Mediterraneo, temperature in calo.

