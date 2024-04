Meteo: Italia a rischio FREDDO e MALTEMPO per i prossimi 15 giorni

Le condizioni di instabilità indotte dall’arrivo di masse d’aria fredda nel Mediterraneo non abbandoneranno la nostra Penisola in tempi brevi. Dopo un week-end dominato dagli acquazzoni e dalla neve su alcune aree del nostro Appennino (Fine settimana tra ACQUAZZONI, VENTO e la NEVE in Appennino – MeteoLive.it), anche la settimana prossima si annuncia molto instabile ed in alcuni casi anche fredda ma nel complesso non ci sono buone notizie neppure per i prossimi 15 giorni.

Gli occhi sono puntati sul ponte del 25 aprile: anche oggi non possiamo elargire buone notizie in quanto le alte pressioni seguiteranno a restare lontane dalle scena italiana. La prima mappa che vi mostriamo è la media degli scenari del modello americano valida proprio per giovedi 25 aprile:

Guardate dove verrà spedita l’alta pressione, quasi in mezzo all’Oceano. Una massiccia dose di aria fredda scenderà da nord-est sfruttando la spalla orientale della figura stabilizzante (frecce blu); sul Mediterraneo centro-occidentale prenderà di conseguenza vita una vasta depressione che dispenserà piogge e rovesci a carattere sparso sull’Italia, con nevicate in montagna.

La seconda mappa mostra la probabilità di avere piogge in Italia nella giornata medesima, ovvero giovedi 25 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Praticamente tutta a nostra Penisola sarà abbracciata da una probabilità di pioggia MEDIA, che diverrà ELEVATA dove vedete il colore tendente al rosso.

Volgiamo ora lo sguardo oltre, arrivando fino a lunedi 29 aprile: questa la situazione estrapolata dalla media degli scenari del modello americano:

Europa occidentale e centrale ancora ostaggio di una vasta saccatura, una figura aperta di maltempo che esporrà la nostra Penisola ad aria mite e umida da sud-ovest (frecce rosse). Questa situazione sarà ancora foriera di maltempo al nord e su gran parte delle regioni centrali anche se in un contesto termico mite. Un tempo migliore e più caldo si potrebbe invece avere sulla Sicilia e sulle estreme regioni meridionali.