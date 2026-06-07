Primi forti temporali già lunedì 8, ecco dove

Domina il sole su quasi tutta l’Italia in questo fine settimana. Merito senza dubbio dell’immenso promontorio subtropicale, che sembra intenzionato a regalare di nuovo temperature proibitive per il periodo e per le medie stagionali. In effetti le temperature stanno nuovamente aumentando ovunque, dalle Alpi alla Sicilia, e continueranno a salire anche ad inizio settimana, riportandosi localmente oltre i 33°C.

Tuttavia, l’egemonia dell’alta pressione non sarà sufficiente per bloccare i prossimi temporali attesi in settimana. Sul bordo settentrionale dell’anticiclone subtropicale si muoveranno correnti fresche atlantiche che riusciranno a scalfire questa barriera protettiva, invadendo così le regioni settentrionali.

Non si tratterà di un vero e proprio ricambio d’aria, bensì di forti turbolenze che sfoceranno in temporali localmente intensi o addirittura estremi, anche grazie alla tanta energia presente sulla Valpadana. Le temperature, infatti, si manterranno sempre elevate nei prossimi giorni, riuscendo a superare facilmente i 30°C su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tutto questo calore rappresenterà un enorme serbatoio energetico per l’instabilità in arrivo.

Martedì 9 e mercoledì 10 giugno saranno indubbiamente le due giornate più instabili per il nord Italia, con tanti temporali intensi, locali nubifragi e il rischio di fenomeni severi. Ma qualche primo segnale di cambiamento arriverà già nel corso di questo lunedì 8 giugno.

L’inizio della settimana riserverà qualche isolato forte temporale su alcuni territori, soprattutto quelli montuosi del nord e dell’Appennino centro-settentrionale. Il recente aggiornamento del modello Swiss su base grafica Meteologix indica chiaramente la formazione di locali intensi temporali tra pomeriggio e prime ore della sera su Valle d’Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Saranno celle temporalesche isolate ma potenzialmente molto forti, capaci di scatenare improvvisi nubifragi, intense raffiche di vento e locali grandinate, il tutto però in maniera piuttosto rapida e circoscritta.

Fenomeni isolati anche sulle Alpi orientali e sull’Appennino centro-settentrionale, ma parliamo di precipitazioni molto sporadiche. Sul resto d’Italia continueranno invece a prevalere il sole e il caldo, con un contesto che avrà sempre più caratteristiche tipicamente estive.

Saranno solo le prime avvisaglie del peggioramento, che raggiungerà il suo apice nelle 48 ore successive.