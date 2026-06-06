L’estate va KO dal 10 giugno: le zone colpite

L’estate 2026 sembra partire con il piede sbagliato. Dopo l’illusione di un’ultima decade di maggio rovente, con temperature da piena estate e massime oltre i 30 °C su molte regioni, il mese di giugno ha deciso di cambiare registro. Le carte sinottiche mostrano infatti un passo indietro della stagione, con un impianto barico votato all’instabilità e un ritorno di correnti fresche di matrice atlantica e centro‑europea.

Tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno, le correnti occidentali torneranno ad abbracciare il Nord Italia, portando i primi temporali di rilievo e un calo termico sensibile. Ecco la mappa barica prevista dal modello GFS su base grafica Meteociel:

Sarà solo l’antipasto di un peggioramento più marcato: da giovedì 11, una saccatura molto incisiva affonderà nel cuore del Mediterraneo, con il suo asse centrato appena oltralpe e diretto verso il Nord Italia. L’effetto sarà quello di una ferita barica profonda, capace di generare maltempo diffuso su mezza Italia, con piogge, temporali, grandine, vento e persino neve sulle Alpi oltre i 2000 m. Ecco l’area più colpita dal maltempo secondo il modello GFS, fino a 200mm (in viola) tra il 10 e il 15 giugno tra Lombardia e Trentino, su base grafica Meteologix:

Il peggioramento si estenderà progressivamente anche al Centro e, entro il week‑end 13‑14, raggiungerà il Sud, dove si farà sentire un ulteriore calo termico. Le temperature scenderanno su valori inferiori alla media stagionale, con massime spesso sotto i 25 °C e un contesto atmosferico più autunnale che estivo. L’instabilità potrebbe persistere almeno sino a martedì 16, prima di lasciare spazio a una temporanea rimonta anticiclonica da ovest, destinata a riportare un po’ di sole e stabilità, ma solo per pochi giorni.

Per molti sarà un autentico shock meteorologico, dopo settimane di caldo precoce e cieli sereni. L’impianto barico votato al maltempo mostra un’attendibilità stimata attorno al 60%, ma in costante rialzo secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici. Se confermato, rappresenterebbe una delle più marcate inversioni stagionali degli ultimi anni in apertura di giugno.

Sintesi finale

Giugno parte con un volto instabile e fresco: dal 10 giugno temporali, grandine, vento e neve sulle Alpi segneranno un avvio di stagione sorprendente con fenomeni soprattutto al nord, ma in parte anche al centro e con riflessi termici che si presenteranno anche al meridione. L’estate, almeno per ora, sembra voler restare alla finestra, lasciando spazio a un Mediterraneo ancora dominato dalle saccature nord‑europee e da un’atmosfera più da primavera inoltrata che da piena estate.

Attendibilità di questo guasto: 60% media