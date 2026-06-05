I momenti più INSTABILI della settimana 8-14 giugno

Un nuovo impulso di correnti fresche e instabili da ovest torna a prendere di mira il settentrione, mentre il centro-sud, in particolare il versante tirrenico e le Isole Maggiori, si troverà progressivamente sotto la protezione di un campo anticiclonico più robusto. Ne deriva un’Italia nettamente divisa: da una parte temporali anche violenti, dall’altra caldo in ulteriore consolidamento.

Dinamica generale: correnti fresche in quota e anticiclone a sud

Flusso atlantico sul Nord: l’ingresso di aria più fresca e umida in quota da ovest impatta su un cuscino d’aria più mite nei bassi strati, generando una spiccata instabilità atmosferica. Il getto in quota e i contrasti termici verticali favoriscono la nascita di celle temporalesche organizzate, spesso in grado di rigenerarsi lungo le stesse aree.

Scudo anticiclonico al centro-sud: sulle regioni centro-meridionali, soprattutto sul Tirreno e sulle Isole Maggiori, tende invece ad affermarsi un campo di alta pressione che stabilizza la colonna d’aria, inibendo la convezione profonda e garantendo prevalenza di sole e temperature in aumento, con valori localmente pienamente estivi.

Ecco un’infografica che riassume l’andamento della settimana:

Nord Italia: temporali forti, grandine e raffiche di vento

Temporali a più riprese: il flusso fresco e instabile da ovest è tipicamente foriero di temporali anche di forte intensità sul settentrione. I fenomeni non si esauriscono con un singolo passaggio frontale, ma tendono a ripresentarsi a più riprese, spesso con fasi di pausa seguite da nuove linee temporalesche.

Fenomenologia associata:

Grandine: le forti correnti ascensionali all’interno dei cumulonembi favoriscono la crescita di chicchi di grandine anche di dimensioni significative, con possibili danni a colture, tetti e autovetture.

le forti correnti ascensionali all’interno dei cumulonembi favoriscono la crescita di chicchi di grandine anche di dimensioni significative, con possibili danni a colture, tetti e autovetture. Raffiche di vento: le violente raffiche discendenti che precedono e accompagnano i temporali possono provocare caduta di rami, alberi e danni alle strutture più esposte.

le violente raffiche discendenti che precedono e accompagnano i temporali possono provocare caduta di rami, alberi e danni alle strutture più esposte. Accumuli irregolari: i temporali, spesso a carattere di rovescio, determinano accumuli di pioggia molto disomogenei, con pochi chilometri di distanza tra aree quasi asciutte e zone colpite da nubifragi.

Qui una mappa dell’instabilità prevista dal modello ECMWF per martedì 9 giugno su base grafica Meteociel:

Centro-sud: prevale lo scudo anticiclonico

Tirreno e Isole Maggiori: qui l’anticiclone si manifesta con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento, con caldo più avvertibile nelle ore centrali del giorno e nelle aree interne. Il tempo si mantiene in gran parte stabile, con eventuali nubi diurne poco produttive dal punto di vista precipitativo.

Resto del centro-sud: anche le regioni interne e adriatiche del centro-sud beneficiano in buona parte della protezione anticiclonica, pur con qualche infiltrazione più fresca in quota che, localmente e temporaneamente, potrà favorire lo sviluppo di annuvolamenti cumuliformi, per lo più innocui o associati a fenomeni sporadici.

Focus Adriatico: parentesi instabile tra 11 e 12

Tra giovedì 11 e venerdì 12, il flusso più fresco e instabile riesce a scalfire temporaneamente lo scudo anticiclonico lungo il versante adriatico. In questo frangente:

Possibili temporali: l’Adriatico, dal medio-alto settore fino a tratti del centro, potrebbe sperimentare rovesci e temporali, localmente anche di moderata intensità.

l’Adriatico, dal medio-alto settore fino a tratti del centro, potrebbe sperimentare rovesci e temporali, localmente anche di moderata intensità. Caldo attenuato: le temperature, pur restando su valori gradevoli, potrebbero subire una lieve flessione rispetto alle massime più elevate registrate sul Tirreno e sulle Isole.

Si tratta comunque di una fase transitoria, destinata a rientrare con il successivo rinforzo dell’anticiclone.

Weekend 13–14: anticiclone in rinforzo, sole e caldo ovunque

Nel corso del weekend 13–14, l’anticiclone dovrebbe riuscire a dare una vera e propria “spallata” all’instabilità, estendendo la propria influenza a tutto il Paese:

Dalle Alpi alla Sicilia: condizioni generalmente soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi e rischio di fenomeni convettivi ridotto al minimo.

condizioni generalmente soleggiate, con cieli sereni o poco nuvolosi e rischio di fenomeni convettivi ridotto al minimo. Temperature in aumento: clima pienamente estivo, con valori massimi in ulteriore crescita sia al Nord che al Centro-Sud, e caldo più diffuso anche in pianura padana.

clima pienamente estivo, con valori massimi in ulteriore crescita sia al Nord che al Centro-Sud, e caldo più diffuso anche in pianura padana. Instabilità relegata ai rilievi: eventuali isolati addensamenti pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici avranno scarsa probabilità di evolvere in temporali organizzati.

Sintesi finale

Il quadro che emerge è quello di un’Italia meteorologicamente divisa: il Nord rimane esposto a ripetuti impulsi freschi e instabili da ovest tra il 9 e il 10, con temporali anche forti, grandine e raffiche di vento, mentre il centro-sud, in particolare il Tirreno e le Isole Maggiori, beneficia di uno scudo anticiclonico che garantisce tempo più stabile e caldo. Una breve parentesi instabile potrà coinvolgere l’Adriatico tra l’11 e il 12, ma il successivo rinforzo dell’alta pressione promette un weekend 13–14 ampiamente soleggiato e caldo, dalle Alpi alla Sicilia.