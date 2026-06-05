Colpo di scena: meno CALDO e più TEMPORALI! Le prospettive per metà mese

Più passa il tempo e meno l’alta pressione convince! Solo qualche giorno fa i modelli contemplavano una nuova ondata di caldo che aveva le carte in regola per mettere radici sull’Italia e sul Mediterraneo come è avvenuto nell’ultima decade di maggio. Attualmente, le mappe in nostro possesso ridimensionano forza e durata dell’anticiclone, a vantaggio di temporali che potrebbero scorrazzare su alcune regioni già dopo il 10 giugno, accompagnando cali termici che nelle aree maggiormente battute dai fenomeni saranno anche rilevanti.

La prima mappa inquadra la probabilità di pioggia in Europa valida per sabato 13 giugno secondo la media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%). Le aree con probabilità di pioggia molto bassa o nulla rappresentano in sostanza gli anticicloni:

Rispetto agli ultimi giorni, l’anticiclone appare maggiormente defilato sulla Penisola Iberica. Sull’Italia si nota l’ingerenza di correnti più fresche ed instabili da nord-ovest (frecce blu) che potrebbero accendere situazioni temporalesche tra il nord-est, il versante adriatico e la dorsale appenninica, lasciando maggiormente indenni il Tirreno, le Isole ed il settore di nord-ovest. Il contesto termico sarà addirittura fresco laddove agiranno maggiormente i temporali; altrove si avrebbe un caldo ampiamente sopportabile anche per via dei bassi tassi di umidità.

Volgendo lo sguardo ulteriormente al futuro, la seconda cartina mostra la probabilità di pioggia attesa in Europa per mercoledi 17 giugno sempre secondo la media degli scenari del modello GFS elaborata su base grafica Meteociel:

Alta pressione sempre troppo defilata ad ovest. Ciò consentirà di avere condizioni di potenziale instabilità soprattutto al nord, lungo il versante adriatico e nelle aree interne dell’Italia centrale dove saranno maggiormente probabili i temporali. Un tempo migliore, ma senza caldo esagerato, aleggerà invece sulle Isole, il medio-basso Tirreno e gran parte del meridione, dove sarà preponderante l’azione dell’alta pressione.