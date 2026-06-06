Caos meteo per la prossima settimana, chi la spunta tra caldo e fresco

Quello appena cominciato è un weekend decisamente stabile e anche abbastanza caldo da nord a sud, con temperature massime a ridosso dei 30-31°C. Merito senza dubbio dell’anticiclone subtropicale, che per qualche giorno proverà a inglobare tutta l’Italia, ma la durata di questa sua visita nel Mediterraneo non è assolutamente chiara.

L’evoluzione meteo della prossima settimana, infatti, mostra grosse incertezze e scenari diametralmente opposti. Le differenze più marcate le troviamo tra i principali centri di calcolo, ovvero ECMWF (mappa sopra, su base grafica Meteociel) e GFS (mappa sotto): il primo mostra una maggior invadenza dell’anticiclone, che porterebbe temperature da piena estate da nord a sud, mentre il secondo indica l’arrivo di una clamorosa goccia fredda in quota, che spedirebbe gran parte d’Italia in un contesto tardo estivo caratterizzato da clima gradevole ma fortemente instabile.

Quale dei due scenari avrà la meglio? Chiaramente è impossibile avere certezze al momento su quale sarà la definitiva evoluzione meteo della settimana, ma possiamo tracciare una linea di tendenza quantomeno affidabile. Il periodo incriminato è quello compreso tra il 12 e il 14 giugno, ovvero il prossimo fine settimana.

Al momento l’evoluzione meteo più probabile è quella di un anticiclone abbastanza invadente ma non così solido alle alte quote. Questo permetterebbe l’afflusso di aria più fresca in quota dal nord Europa, favorendo la formazione di diversi temporali al nord-est e nelle zone interne del centro-sud Italia.

In tutto questo le temperature sarebbero estive ma senza grandi eccessi, ovvero comprese tra i 25 e i 30°C su gran parte della penisola. Insomma, ne verrebbe fuori una sorta di via di mezzo tra i due scenari estremi proposti dai principali centri di calcolo, con sole e caldo prevalenti ma accompagnati da momenti di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Al momento, però, l’unica vera certezza per la prossima settimana riguarda la veloce sfuriata temporalesca che interesserà diversi territori del nord tra il 9 e il 10 giugno.