Gli ACQUAZZONI e i TEMPORALI di lunedi 8 e martedì 9: le regioni colpite

Alta pressione, ma non troppo nei primi giorni della settimana prossima. A nord delle Alpi resterà attivo un flusso di correnti occidentali fresche ed instabili che di tanto in tanto toccheranno le regioni settentrionali causando alcuni fenomeni temporaleschi. Al centro e al sud le condizioni meteorologiche si prevedono stabili e soleggiate a parte nubi nelle aree interne nel pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni. Sul fronte delle temperature, farà caldo su gran parte d’Italia, con valori diffusamente oltre i 30° tranne le aree costiere non soggette a fenomeni di compressione ed ovviamente le aree montuose.

Dal punto di vista fenomenologico, queste sono le precipitazioni previste per l’intera giornata di lunedi 8 giugno secondo il modello UKMO elaborato su base grafica Meteologix:

Al centro, al sud e su gran parte del settentrione tempo soleggiato e caldo. Vi saranno nubi nelle zone interne del centro nel pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni. Sui settori alpini e prealpini l’azione delle correnti instabili che scorreranno sull’Europa centrale accenderanno qualche rovescio o temporale nel pomeriggio ed in serata, ma con basso rischio di sconfinamenti in pianura.

Passiamo adesso alla sommatoria delle piogge attese nella giornata di martedì 9 giugno sempre secondo il modello UKMO elaborato su base grafica Meteologix:

Temporali localmente intensi agiranno tra pomeriggio e sera su Alto Piemonte, alta Lombardia, alto Veneto, Trentino Alto Adige e nord Friuli. In genere basso il rischio di sconfinamenti in pianura, se si eccettuano le aree pianeggianti adiacenti alle montagne. Piovaschi non si escludono sul resto del Piemonte e forse sull’Appennino Ligure sempre nel pomeriggio-sera. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato ed anche molto caldo specie al sud e sulle Isole.