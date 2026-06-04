Anticiclone vulnerabile: TEMPORALI possibili anche tra il 9 e il 12 giugno

Giugno torna a mostrare il suo volto più ambiguo: quello dell’anticiclone che arriva con decisione, sembra voler inglobare tutta l’Italia, poi improvvisamente frena, lascia filtrare spifferi freschi, apre corridoi instabili e permette alle code delle perturbazioni atlantiche di infilarsi nel Mediterraneo. Un comportamento che conosciamo bene: è la tipica incertezza anticiclonica di inizio estate, spesso sottovalutata, ma che negli ultimi anni ha coinciso, soprattutto al Nord, con episodi estremi, grandinate violente, downburst e temporali autorigeneranti. (Oltre ad ingenti perdite di denaro per parchi a tema e piscine).

Il quadro attuale non fa eccezione. L’anticiclone tenta più volte di consolidarsi, ma ogni volta qualcosa lo disturba: un’ondulazione del getto, una saccatura che affonda più del previsto, un minimo che si isola in quota. Il risultato è un tira e molla continuo che non promette nulla di buono per le regioni più esposte alle correnti occidentali e nord‑occidentali.

Lo vediamo in questa mappa relativa al modello ECMWF prevista per mercoledì 10 giugno su base grafica Meteociel:

Sul fronte opposto, i versanti tirrenici, e in particolare le isole maggiori — vivranno una realtà completamente diversa: sole, caldo, stabilità quasi indisturbata, ad eccezione della Toscana. È il classico scenario “a due Italie”, con il Mediterraneo occidentale protetto e quello orientale vulnerabile.

La sequenza degli impulsi instabili secondo ECMWF

Il modello europeo delinea una cronologia piuttosto chiara:

Martedì 9 giugno : primi fenomeni sulle Alpi, con temporali pomeridiani e serali anche intensi.

: primi fenomeni sulle Alpi, con temporali pomeridiani e serali anche intensi. Mercoledì 10 : possibile sfondamento verso parte della Valpadana, specie settore centro‑orientale.

: possibile sfondamento verso parte della Valpadana, specie settore centro‑orientale. Giovedì 11 : coinvolgimento dell’Adriatico, con rovesci e temporali in discesa verso sud.

: coinvolgimento dell’Adriatico, con rovesci e temporali in discesa verso sud. Venerdì 12: ultimi fenomeni sul basso Adriatico, poi graduale miglioramento.

Ecco qui evidenziata le aree a maggior rischio fenomeni tra il 9 e il 12 giugno secondo il modello ECMWF su base grafica Meteologix (in azzurro):

Dopo questa fase, l’anticiclone potrebbe tornare a espandersi con maggiore decisione, riportando sole e caldo su gran parte del Paese. Ma la parola “duraturo” resta tutta da verificare: il Mediterraneo rimane in una configurazione sensibile, e nuovi disturbi non sono affatto esclusi.

Gli altri modelli? Stessa musica: equilibrio fragile

Anche GFS, ICON e UKMO mostrano un quadro simile: anticiclone presente ma non pienamente dominante, continuamente insidiato da correnti atlantiche che cercano spazio. Siamo sul filo, e quando si è sul filo basta poco per far pendere la bilancia verso instabilità improvvise.

Sintesi finale

Anticiclone indeciso : avanza, frena, lascia filtrare aria fresca e impulsi instabili.

: avanza, frena, lascia filtrare aria fresca e impulsi instabili. Nord e Adriatico più esposti , con temporali tra 9 e 12 giugno.

, con temporali tra 9 e 12 giugno. Tirreniche e isole maggiori quasi sempre stabili e calde.

quasi sempre stabili e calde. Modelli concordi su un equilibrio fragile tra alta pressione e correnti atlantiche.

su un equilibrio fragile tra alta pressione e correnti atlantiche. Dopo il 12 possibile nuova rimonta anticiclonica, ma senza garanzie di durata.