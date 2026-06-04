Sabato 6 e domenica 7 non esenti da TEMPORALI: le regioni coinvolte

Il secondo fine settimana di giugno sarà caratterizzato dal sole su buona parte della Penisola e con temperature in aumento specie domenica. Non mancheranno però alcune eccezioni che adesso andremo ad analizzare, in accordo con le ultime mappe disponibili.

Al centro e al sud non si avranno fenomeni, mentre al nord qualche temporale non mancherà. La prima cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nord Italia nell’arco della giornata di sabato 6 giugno secondo il modello ICON elaborato su base grafica Meteologix:

Alcuni temporali saranno presenti sull’alto Piemonte, in modo particolare tra la Val Sesia, l’Ossola ed il Verbanese. Fenomeni più probabili nel pomeriggio ed in serata. Al primo mattino non si esclude qualche acquazzone tra il Bolognese, il Ferrarese ed il Rodigino, in attenuazione con l’incedere del soleggiamento. Sul resto del settentrione avremo una nuvolosità sparsa, ma con basso rischio di precipitazioni, mentre al centro e al sud il tempo si prevede buono.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese al settentrione nell’arco di domenica 7 giugno sempre secondo il modello ICON elaborato su base grafica Meteologix:

Al mattino il tempo sarà buono ovunque. Tra pomeriggio e sera qualche temporale si farà vedere tra l’alto Veneto ed il Trentino Alto Adige; altrove tempo soleggiato e con aumento delle temperature massime, con valori oltre i 30° su diverse regioni.