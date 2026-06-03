CALDO INTENSO: 34-35° tra sabato 6 e domenica 7 su queste regioni

C’è una nuova ondata di caldo in cantiere per la nostra Penisola, anche se le effettive mosse e la sua durata sono ancora in fase di studio. A partire dal fine settimana, la pressione sull’Italia inizierà ad aumentare e con essa il quadro delle temperature. La prima mappa mostra i valori termici attesi a 1500 metri in Europa nelle ore centrali di domenica 7 giugno secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Ecco la cupola di caldo intenso che salirà dal nord Africa in direzione dell’Europa meridionale e dell’Italia. Prepariamoci quindi ad un fine settimana nel complesso stabile e con temperature in graduale aumento, fino ad arrivare a 34-35° nella giornata domenicale su alcuni settori.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di sabato 6 giugno:

Punte di 33° sono attese nelle aree interne della Sicilia, nel Salento, sulla bassa Lucania e nel Foggiano. 32° si toccheranno nelle aree interne della Sardegna e sul Lazio. Altrove valori compresi mediamente tra 28 e 31° con temperature più basse nelle aree costiere non soggette a compressioni.

La seconda mappa mostra le temperature attese al suolo alle ore 16 di domenica 7 giugno:

Ulteriore giro di vite del caldo sull’Italia: punte di 35° saranno probabili nelle aree interne della Sicilia, 34° su Calabria Ionica, Salento, basso Lazio, pianure interne della Toscana e sulla pianura Emiliana. Altrove, valori quasi ovunque oltre i 30° a parte le aree costiere non soggette a compressione.