Tanti TEMPORALI in arrivo tra poche ore: le regioni colpite

L’alta pressione china la resta e lascia passare un attivo fronte perturbato che nelle prossime 24 ore darà effetti soprattutto sul nord Italia. La medesima perturbazione nella giornata di mercoledi 3 giugno scivolerà verso le regioni centrali prima di abbandonare il meridione nelle serata. Al suo passaggio darà luogo a piogge intense, temporali e locali grandinate; a seguire avremo anche un calo delle temperature soprattutto nelle aree raggiunte dai fenomeni.

Occupiamoci ora dei temporali attesi in Italia nelle prossime ore. La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese al nord fino alle ore 14 di martedi 2 giugno (al centro e al sud non avremo praticamente fenomeni) secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Temporali anche intensi interesseranno l‘alto Piemonte con occasionali grandinate; anche l’ovest della Lombardia verrà interessato da temporali talora intensi ed accompagnati da colpi di vento. Rovesci e qualche temporale interverranno anche in Liguria, specie nel settore centrale; sul restante settentrione precipitazioni più sporadiche e tempo addirittura asciutto sulla Romagna.

Passiamo adesso alle piogge attese tra le 14 di martedi 2 e le 2 di mercoledi 3 giugno sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Maltempo su Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli con temporali anche di intensità notevole ed accompagnati da grandine e vento forte. Rischio di forti temporali in transito da ovest verso est sulla Liguria, specie centro-orientale. Più a sud, rovesci sulla medio-alta Toscana in serata, con qualche colpo di tuono. Sul resto d’Italia tempo asciutto se si eccettua qualche rovescio pomeridiano nelle aree interne del centro, in attenuazione dopo il tramonto. Temperature in calo al nord e sulla Toscana, stazionarie altrove.