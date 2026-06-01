MALTEMPO anche INTENSO martedi 2: le regioni colpite

Tra martedi 2 e mercoledi 3 giugno l’alta pressione subirà un secondo e più consistente attacco, orchestrato da una perturbazione atlantica che si annuncia intensa sulle regioni settentrionali. Vediamo come si presenterà il quadro sinottico in Europa alle ore 14 di martedi 2 giugno secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Si nota la traccia del sistema frontale che nel pomeriggio di martedi 2 giugno si adagerà sulle regioni settentrionali, causando un peggioramento del tempo a suon di temporali. Notate come l’alta pressione venga sconfitta sull’Europa centro-settentrionale ed in parte anche sull’Italia, restando forte solo ad ovest della Penisola Iberica.

Sul fronte dei fenomeni, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 2 e le 14 di martedi 2 giugno secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Due le zone sotto osservazione: il settore centro-occidentale della Liguria dove potrebbe innescarsi un temporale orografico di moderata intensità, ma soprattutto l’alto Piemonte, dove si attiverà una linea temporalesca molto intensa ed accompagnata da nubifragi e grandinate. Sul resto del settentrione precipitazioni più sporadiche, con tempo addirittura asciutto tra Romagna e basso Veneto.

Il grosso del maltempo è previsto entrare sull’Italia settentrionale e parte del centro tra le 14 di martedi 2 e le 2 di mercoledi 3 giugno. Vediamo il tutto tramite il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma per il lasso di tempo considerato:

Maltempo anche severo su Lombardia, Liguria centro-orientale, Veneto, Trentino e Friuli con piogge e temporali anche intensi a cui saranno associati nubifragi, grandinate e colpi di vento. Piovaschi sparsi saranno possibili anche sul Piemonte, mentre sull’Emilia Romagna il tempo sarà asciutto. Piovaschi si attiveranno anche sulla Toscana, specie nei settori interni, mentre su tutte le altre regioni il tempo si prevede asciutto. Temperature in calo al nord e sulla Toscana, in contenuto aumento al meridione.