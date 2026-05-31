TEMPORALI fra poche ore: le zone coinvolte

Nei prossimi giorni l’alta pressione subirà un doppio attacco. Il primo (più blando) interverrà tra questa sera, la prossima notte e la mattinata di lunedì 1 giugno; il secondo (decisamente più corposo) colpirà il nord e parte del centro tra martedì 2 e mercoledi 3 giugno. L’ultima domenica di maggio è iniziata sotto il segno del sole e del bel tempo praticamente ovunque; la situazione tenderà però a cambiare su alcuni settori del nord tra il pomeriggio e la serata, stante il primo disturbo che si appoggerà alla catena alpina.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 14 di domenica 31 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Bel tempo quasi ovunque fino alla tarda mattinata. Attorno al mezzogiorno primi piovaschi tra Val d’Aosta e Alto Piemonte. Piovaschi locali anche tra il nord-est della Lombardia, il Trentino e l’alto Veneto. Sul resto del Paese segnaliamo la possibilità di modesti piovaschi sulla Sardegna meridionale e sull’ovest della Sicilia, ma con accumuli molto scarsi, per il resto soleggiato.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per il pomeriggio, la sera e la prima parte della notte su lunedi 1 giugno, sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rischio di rovesci e temporali inizialmente attaccati alla chiostra delle Alpi (nel pomeriggio). In serata e nelle prime ore della notte probabile estensione dei temporali all’est della Lombardia, al Veneto ed al limite ai settori settentrionali dell’Emilia Romagna. Piovaschi non si escludono anche in Piemonte, con sconfinamenti attenuati verso il Ponente Ligure in tarda serata. Sul resto d’Italia segnaliamo la possibilità di piovaschi nelle aree interne della Sardegna e della Sicilia, in rapida cessazione dopo il tramonto, per il resto tempo soleggiato. TEMPERATURE in generale aumento.