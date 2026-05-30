Quanto farà caldo il 2 giugno? Le temperature previste

Il promontorio subtropicale che ha portato temperature eccezionali per fine maggio su tutto il nord Italia e l’Europa occidentale sta lentamente perdendo colpi, ma questo non influirà fortemente sulla colonnina di mercurio, quantomeno nell’immediato. In effetti, durante il ponte del 2 giugno, che durerà ben quattro giorni, non ci saranno enormi scossoni sotto l’aspetto termico, mentre i temporali saranno molto presenti soprattutto al nord Italia.

Questo perché l’alta pressione subtropicale non si allontanerà del tutto dal Mediterraneo ma subirà solo un piccolo indebolimento in quota che non sarà sufficiente a spazzar via tutto il caldo arrivato nei giorni scorsi. Al contrario, l’aria più fresca in quota riuscirà ad affondare facilmente sull’Italia comportando tutte quelle turbolenze che poi inevitabilmente sfociano in temporali, grandinate e locali fenomeni estremi.

Tutt’al più ci sarà un generale calo termico di un paio di gradi soprattutto al nord ma, nel complesso, resteremo pur sempre al di sopra delle medie tipiche del periodo visto che su molte regioni i 30°C saranno ancora di casa. Addirittura per il centro e per il sud Italia i termometri sono destinati a salire ancor più tra domenica, lunedì e martedì.

Ma insomma, che temperature ci aspettano durante la Festa della Repubblica? Tralasciando i numerosi temporali e rovesci che in giornata colpiranno le regioni del nord e localmente anche le zone interne del centro Italia, le temperature saranno letteralmente estive su tutto lo stivale.

Un calo termico un po’ più incisivo riguarderà il nord-ovest dove avremo massime non oltre i 25°C, mentre sulla Valpadana orientale potremmo ancora lambire i 30-31°C, specie tra basso Veneto ed Emilia Romagna.

Il clima sarà invece pienamente estivo al centro-sud e soprattutto sul meridione dove addirittura si potranno toccare i 33°C tra la Puglia ionica e la Basilicata. In effetti sarà un 2 giugno praticamente estivo per tutto il sud Italia, peraltro baciato anche dal sole.