Meteo 2 giugno: forti TEMPORALI su queste regioni

L’arrivo di un impulso instabile di origine atlantica, collegato a una profonda onda depressionaria in avanzamento dalla Francia, aprirà una fase di maltempo marcato sul nord Italia, con fenomeni localmente violenti e un successivo coinvolgimento anche di parte del centro.

Già lunedì 1 giugno, tra il pomeriggio e la sera, si attiveranno i primi temporali prefrontali su Lombardia e Veneto, innescati dall’ingresso di aria più fresca in quota e dal contrasto con masse d’aria ancora miti e umide nei bassi strati. Si tratterà di fenomeni inizialmente sparsi, ma in grado di assumere carattere di rovescio intenso o temporale organizzato, specie sulle aree pedemontane.

Vediamo qui i temporali previsti proprio dal modello ICON su base grafica Wetterdienst per la serata di lunedì 1° giugno, Lombardia, Ossola e Triveneto sotto i temporali:

Il passaggio frontale vero e proprio è atteso nella giornata di martedì 2 giugno, quando la struttura perturbata entrerà più decisa sul settentrione. In questa fase potranno verificarsi autentici nubifragi, in particolare tra alto Piemonte, Lombardia e alto Veneto, con rischio di grandinate, forti raffiche di vento e allagamenti lampo nelle aree urbane più esposte. L’energia disponibile e la dinamica frontale suggeriscono la possibilità di episodi temporaleschi anche severi.

Ecco una mappa tratta dal modello ICON con la sommatoria dei fenomeni previsti per la giornata del 2 giugno su base grafica Meteologix:

Il peggioramento non rimarrà confinato al nord: l’avanzata dell’onda depressionaria favorirà un coinvolgimento anche del centro Italia, soprattutto su Toscana, nord Sardegna, e più sporadicamente su Umbria, Marche e Lazio, dove potranno transitare rovesci e temporali tra il pomeriggio e la sera. Al sud, invece, prevarrà un temporaneo rialzo termico dovuto al richiamo di correnti di Libeccio e Scirocco, con clima caldo e a tratti afoso.

La fase instabile proseguirà anche mercoledì 3 giugno, con il maltempo che tenderà a traslare verso le Venezie, insistendo ancora sul Friuli Venezia Giulia e sulle alte pianure del Veneto. Residui fenomeni potranno interessare anche parte del centro, mentre un deciso rinforzo del Maestrale spazzerà la Sardegna, riportando schiarite e un calo termico che entro sera si estenderà anche al sud.

Sintesi finale

1 giugno: primi temporali prefrontali su Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Veneto.

2 giugno: passaggio frontale con nubifragi su alto Piemonte, Lombardia e alto Veneto; fenomeni anche su Toscana, nord Sardegna e localmente centro Italia.

3 giugno: maltempo in spostamento verso le Venezie; Maestrale in rinforzo sulla Sardegna con calo termico esteso anche al sud.