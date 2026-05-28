Maltempo anche domenica 31 solo su queste zone

Il caldo non molla la presa ma contemporaneamente stanno arrivando i primi intensi temporali della settimana, fenomeni strettamente legati sia al caldo presente su valli e pianure sia alle infiltrazioni fresche in arrivo in alta quota direttamente dall’Atlantico. L’intera cupola di alta pressione in effetti sta perdendo colpi ma, nonostante questo, è ancora presente sul Mediterraneo e sull’Europa occidentale.

Proprio per questo motivo il caldo fatica ad abbandonare le nostre regioni e, di pari passo, arrivano anche i classici temporali di calore.

Temporali che nelle ultime ore hanno dato prova di risultare parecchio violenti, dando vita a grandinate e forti raffiche di vento nelle zone interne del centro Italia e in Valpadana. Ci sarà ancora tantissima instabilità nel prosieguo di settimana ma i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto sulle regioni settentrionali, come ad esempio nel weekend.

Quello che sarà l’ultimo weekend di maggio e anche della primavera meteorologica risulterà parecchio turbolento su alcuni territori del nord, tenendo però sempre presente che il caldo sarà ancora protagonista indiscusso su tutto lo stivale.

Anche domenica 31 maggio dunque le temperature saliranno oltre i 30°C su molte città del nord e anche nelle zone interne del centro e del sud. Un weekend da piena estate, insomma.

Come ci mostra il modello GFS su base grafica Meteologix, l’instabilità sarà molto concentrata perlopiù sulle regioni nord-orientali, specie tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Qui i classici temporali pomeridiani e serali potrebbero dar luogo a intense grandinate e raffiche di vento oltre i 70 km/h.

Da non sottovalutare isolati ma fastidiosi temporali anche nelle zone interne di Marche e Abruzzo.

Sul resto d’Italia ben poco da dire poiché l’alta pressione sarà comunque abbastanza efficace e garantirà un weekend tutto sommato soleggiato oltre che caldo.