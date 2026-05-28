TEMPORALI anche intensi in arrivo nelle prossime ore: le regioni colpite

L’apice di questo assurdo anticiclone è ormai alle nostre spalle ed ora si avvia verso una lenta parabola discendente. Al momento non ci sono perturbazioni in grado di elargire piogge organizzate, ma solo infiltrazioni fresche in quota, che a contatto con il suolo fortemente surriscaldato generano moti verticali dal basso verso l’alto e conseguenti temporali. Per il momento le suddette infiltrazioni hanno interessato solo i settori più orientali, ma nelle prossime 48 ore potrebbero dare effetti anche sul nord-ovest e le aree interne centrali.

Vediamo come si presenta l’immagine satellitare delle ore 7.30 di giovedi 28 maggio:

Si notano chiaramente i temporali tra il nord-est ed il centro Italia dovuti alle sopracitate infiltrazioni fresche che nelle prossime 24-36 ore daranno effetti anche sul nord-ovest, specie tra la prossima notte e la prima mattinata di venerdi 29. Oltre ai temporali, saranno probabili pause più fresche, anche se il contesto termico resterà sempre votato al sopra media, ma non più estremo come negli ultimi giorni.

Sul fronte dei temporali, la prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese sul nostro Paese fino alle ore 14 di giovedì 28 maggio secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

Rischio di temporali sull’Umbria, zone interne di Marche e Abruzzo; più a sud piovaschi tra la Lucania e la Campania e più a nord temporali convettivi tra l’Appennino Ligure e Tosco-Emiliano. Gli eventuali nuclei presenti in pianura questa mattina, tenderanno a dissolversi con l’incedere del soleggiamento.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di giovedì 28 maggio sempre secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

NEL POMERIGGIO: temporali su entroterra toscano, Umbria, zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Temporali anche sulla Lucania e nelle aree interne della Calabria, basso il rischio di sconfinamenti lungo le coste. Temporali anche su Alpi Marittime, alto Piemonte, Appennino Ligure orientale ed in misura minore tra alto Veneto e Trentino, fenomeni assenti in pianura.

IN SERATA: attenuazione dei temporali nelle aree montuose – innesco di fenomeni temporaleschi tra la Pianura Veneta e Lombarda, in spostamento verso il nord-ovest (sempre in pianura) nella seconda parte della notte su venerdi 29; fenomeni anche intensi ed accompagnati da occasionali grandinate, fulminazioni e colpi di vento.

TEMPERATURE sempre elevate, ma in calo di qualche punto specie nelle aree raggiunte da eventuali rovesci o temporali.