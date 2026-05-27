Anticiclone frenato dal 1° giugno: temporali in vista su diverse zone

L’anticiclone che domina la scena meteorologica italiana verrà progressivamente limato nel suo settore settentrionale dall’inserimento di correnti atlantiche più fresche, capaci di introdurre una fase di instabilità intermittente tra la fine di maggio e la prima settimana di giugno.

Secondo le principali elaborazioni modellistiche, il flusso perturbato atlantico riuscirà a scalfire la cupola anticiclonica con impulsi temporaleschi a tratti intensi, destinati a interessare soprattutto il nord Italia tra il 31 maggio e il 1° giugno, e poi a intervalli almeno sino all’8 giugno.

Le aree più esposte saranno il Nordovest, la pianura padana centrale e il Triveneto, dove si potranno verificare rovesci temporaleschi improvvisi, grandinate e raffiche di vento, tipiche delle fasi di contrasto tra aria calda preesistente e aria più fresca in arrivo dall’oceano. Il centro Italia potrebbe risentire solo marginalmente di questa instabilità, con qualche episodio isolato lungo la dorsale appenninica, mentre il sud resterà in prevalenza protetto dal campo anticiclonico, con tempo stabile e temperature elevate.

Lo vediamo in questa mappa tratta dal modello GFS che segnala le precipitazioni che dovrebbero registrarsi al nord il 2 giugno su base grafica meteologix:

Il sistema ad onde, alternando fasi cicloniche e anticicloniche, favorirà continui sbalzi termici, soprattutto al nord, dove il caldo potrà essere interrotto da repentini cali di temperatura anche di 6–8 °C. Il centro-nord sperimenterà dunque un clima più dinamico, con giornate soleggiate alternate a passaggi temporaleschi localmente violenti, mentre al sud il calo termico sarà modesto o nullo, mantenendo condizioni di caldo estivo pieno.

Notate ad esempio il quadro termico previsto per il 3 giugno a 1500m in seno al passaggio dell’onda depressionaria sul settentrione sempre secondo GFS su base grafica meteociel:

In sintesi, la prima settimana di giugno si preannuncia variabile e movimentata, con l’anticiclone costretto a difendersi dagli attacchi atlantici, preludio a un periodo più instabile e termicamente altalenante, tipico delle transizioni stagionali tra primavera e estate.

Attendibilità della previsione di instabilità: 60% media