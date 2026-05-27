Mercoledi 27: 37° su alcuni settori, ma primi TEMPORALI in arrivo

Siamo arrivati al picco di questa assurda ondata di caldo che sta facendo cadere centinaia di record termici in tutta Europa. Prima di vedere le temperature previste in Italia, diamo un’occhiata all’immagine satellitare di questa mattina che finalmente mostra qualche novità:

Dopo 4-5 giorni di assoluto dominio, il mostro anticiclonico nelle prossime ore accuserà un’attenuazione. Non stiamo parlando di perturbazioni in grado di elargire piogge organizzate, ma solo di infiltrazioni di aria più fresca provenienti da nord-est. Queste accenderanno alcuni temporali anche intensi, ma poco utili al fine di un ricarico idrico delle falde, che in alcune regioni risultano già sotto stress.

Prima di parlare degli eventuali fenomeni, esaminiamo le temperature attese in Italia alle ore 16 di mercoledi 27 maggio:

Punte di 36-37° saranno possibili nel pomeriggio sulla Pianura Padano-Veneta, 35° diffusi sul resto della Valpadana con condizioni di afa in peggioramento. Caldo intenso anche nelle aree interne di Toscana e Lazio, unitamente al Foggiano ed alla bassa Lucania dove si valicheranno i 34°. Sul resto d’Italia temperature quasi ovunque superiori a 30°, fatta eccezione per le aree di montagna e le zone costiere non soggette a compressione adiabatica.

Passiamo adesso ai temporali attesi in Italia nel pomeriggio ed in serata secondo il modello Moloch elaborato su base grafica Lamma:

In mattinata avremo scarsi fenomeni e limitati solamente alle Alpi orientali. Tra il pomeriggio e la serata assisteremo ad un aumento dell’instabilità lungo la chiostra alpina. Qualche temporale isolato non si esclude anche sull’Appennino Tosco-Emiliano, nelle zone interne della Calabria e della Sicilia. In serata estensione dei temporali alla Pianura Veneta ed in parte all’Emilia Romagna, mentre i fenomeni sui rilievi e nelle aree interne tenderanno ad attenuarsi.