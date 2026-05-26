Temporali, ce ne saranno tanti giovedì 28

L’imponente anticiclone che sovrasta mezza Europa da giorni e giorni sta per perdere colpi e ce lo dimostrerà platealmente nel prosieguo di settimana con la formazione di innumerevoli temporali di calore. Sia chiaro, l’anticiclone non sparirà tutto d’un tratto, bensì tenderà ad indebolirsi gradualmente favorendo le classiche turbolenze estive, ovvero la risalita dell’aria caldissima e umida presente nei bassi strati verso l’alto, favorendo poi di conseguenza la formazione di nubi cumuliformi e dunque dei classici temporali.

Saranno proprio i temporali i protagonisti del tempo nel prosieguo di settimana soprattutto nelle zone interne, quelle montuose e in Valpadana. Nel corso di questo giovedì 28 maggio l’instabilità entrerà nel vivo da nord a sud, come ci mostra anche il modello Swiss su base grafica Meteologix.

Tanti saranno i temporali che coinvolgeranno le regioni settentrionali sia sulle Alpi che in Valpadana e si tratterà soprattutto di precipitazioni pomeridiane e serali. Considerando che al suolo avremo ancora temperature altissime da piena estate, anche oltre i 33 o 34°C specie sulla bassa Lombardia e in Emilia, avremo tantissima energia in gioco che sarà ampiamente sfruttata dai temporali.

Tutta questa energia purtroppo potrebbe tradursi in fenomeni estremi come, per l’appunto, grandine anche di medie o grosse dimensioni, ovvero con chicchi dal diametro superiore ai 6 o 7 cm, e poi anche forti raffiche di vento o nubifragi/alluvioni lampo.

Forti precipitazioni a sfondo temporalesco colpiranno tutte le zone interne del centro Italia soprattutto a ridosso dell’Appennino. Queste precipitazioni tenderanno a trasferirsi nel corso del pomeriggio e nelle prime ore della sera sul versante tirrenico, mentre sulle coste adriatiche il tempo sarà molto più stabile e asciutto.

Le temperature non subiranno grandi variazioni ma tutt’al più un lievissimo calo generale di un paio di gradi. Insomma continuerà a fare molto caldo e lo percepiremo soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. Chiaramente in presenza dei temporali la colonnina di mercurio perderà molti gradi in via momentanea.