METEO: lieve flessione dell’anticiclone, temporali tra giovedì 28 e venerdì 29

Una modesta flessione del campo barico sul Mediterraneo centrale sarà sufficiente, nelle prossime ore, a consentire l’inserimento di aria meno calda in quota, capace di riattivare condizioni di instabilità temporalesca dopo diversi giorni dominati dall’anticiclone. Non si tratterà di un guasto organizzato, ma di una fase convettiva a tratti vivace, con fenomeni localmente intensi.

Tra mercoledì notte e giovedì: primi temporali sul nord-est, poi coinvolto anche il centro e infine FORSE il nord-ovest

Già nella notte tra mercoledì e giovedì, l’arrivo di aria più fresca in quota favorirà la formazione dei primi temporali sul nord-est, specie tra Veneto, Friuli e aree alpine e prealpine orientali.

Nel corso di giovedì pomeriggio, l’instabilità tenderà ad estendersi anche alle zone interne del centro, con rovesci e temporali sparsi tra Toscana interna, Umbria, Marche e Lazio.

In serata, complice una lieve rotazione delle correnti e un ulteriore indebolimento del campo barico, non si esclude lo sviluppo di temporali a macchia di leopardo anche sul nord-ovest, in particolare sulla Lombardia.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con:

grandinate di piccola o media dimensione

violente raffiche di vento (downburst)

accumuli irregolari e repentini

Venerdì: instabilità residua in Appennino

La giornata di venerdì vedrà una graduale attenuazione dell’instabilità al nord, mentre persisteranno temporali pomeridiani sull’Appennino centrale, soprattutto tra:

Toscana interna

Umbria

Lazio

Campania

Lucania occidentale

Si tratterà di fenomeni a evoluzione rapida, tipici della stagione, ma localmente ancora intensi. Le temperature caleranno di qualche grado, ma senza scossoni: il clima resterà comunque pienamente tardo primaverile.

Ecco una mappa che sintetizza la distribuzione più probabile dei fenomeni tra giovedì e venerdì secondo il modello Swiss 4×4, su base grafica meteologix:

Weekend: sabato 30 estivo, domenica 31 con lieve disturbo al nord

Sabato si presenterà come una giornata ampiamente soleggiata e calda su tutta la Penisola, con massime nuovamente in rialzo e condizioni pienamente stabili.

Domenica, invece, la coda di un fronte in transito sul centro Europa lambirà il settentrione, portando:

qualche rovescio sparso su Alpi e nord-est entro sera

entro sera clima comunque caldo e soleggiato sul resto d’Italia

Non è previsto un peggioramento organizzato, ma una semplice parentesi instabile confinata alle regioni settentrionali.

Prossima settimana: possibile limatura dell’anticiclone, rischio temporali tra 4 e 5 giugno

Le proiezioni modellistiche a medio termine suggeriscono una possibile limatura dell’anticiclone a partire dal nord Italia, con maggiore incisività tra 4 e 5 giugno, quando un impulso instabile potrebbe aprirsi un varco verso il Mediterraneo settentrionale.

In questo scenario, non è escluso il passaggio di temporali anche diffusi, specie al nord e localmente al centro. Affidabilità ancora bassa, ma il segnale è presente e merita monitoraggio.

L’ipotesi del guasto secondo il modello GFS per il 4 giugno, su base grafica Meteociel:

In sintesi

Mercoledì notte 27 –giovedì 28: temporali su nord-est, poi centro e infine nord-ovest; fenomeni localmente intensi.

Venerdì 29: instabilità residua in Appennino centrale.

Sabato 30: sole e caldo ovunque.

Domenica 31: qualche rovescio su Alpi e nord-est, altrove stabile.

Prossima settimana: possibile cedimento dell’anticiclone tra 4–5 giugno con nuovi temporali (da confermare).