CALDO INTENSO: mercoledi 27 termometro a 37° su questi settori

Al netto di qualche temporale di calore pomeridiano che potrebbe svilupparsi a ridosso della catena alpina e su limitate aree della dorsale appenninica, mercoledi 27 maggio sarà una giornata di gran caldo, non solo in Italia, ma su una cospicua fetta d’Europa. L’alta pressione raggiungerà il massimo della potenza, mentre da giovedi 28 il ciclope stabile inizierà lentamente a chinare la testa davanti alle prime infiltrazioni di aria più fresca.

Queste sono le temperature a 1500 metri attese in Europa nel pomeriggio di mercoledi 27 maggio: il picco del caldo in Europa:

Il meccanismo perverso che spara aria bollente direttamente dal tropico – tramite la “stampella” della Penisola Iberica – verso l’Europa centro-occidentale raggiungerà il suo apice, con isoterme che nel cuore della Spagna si alzeranno fino a 22-23° alla medesima quota.

I risvolti di questa situazione in sede italica saranno i seguenti: la seconda cartina mostra le temperature al suolo attese sul nostro Paese alle ore 17 di mercoledi 27 maggio:

Occhi puntati sulla Pianura Padana che sarà la zona più bollente d’Italia. Sono attesi 37° tra l’est della Lombardia ed il Veneto, 35-36° sul resto della Pianura Padana, dove il caldo diverrà molto fastidioso per l’aumentato tasso di umidità. Farà molto caldo anche al centro, specie nelle pianure interne di Toscana e Lazio dove si toccheranno i 35°. Farà invece un po’ meno caldo sul resto d’Italia, anche se i 30° saranno valicati nelle aree più distanti dal mare, specie sulla Puglia e sulla Lucania. Si salveranno dall’eccessiva calura le aree costiere non soggette a fenomeni di compressione, oltre ovviamente alle aree montuose.