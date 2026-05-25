L’Italia nella bolla di caldo: infiltrazioni fresche con temporali da giovedì 28

L’anticiclone è una campana di fuoco, abbraccia con forza tutto il Mediterraneo e determina, soprattutto al nord, temperature da luglio inoltrato. Una situazione che sicuramente può far piacere chi non aspettava altro che godersi l’estate, ma che fa venire a mancare altre importanti e preziose precipitazioni, tipiche del mese di maggio.

La bolla di calore avvolgerà il Paese fino a mercoledì 27, facendo segnare valori elevati ( fino a 35-36°C) soprattutto sul settentrione e lungo le regioni centrali tirreniche.

Giovedì 28 e venerdì 29 infiltrazioni fresche da nord-est favoriranno temporali sparsi, lungo tutta la dorsale appenninica e le zone interne del centro-sud e nella notte su venerdì forse anche in Valpadana, attenuando in parte l’offensiva del caldo.

Ecco le infiltrazioni fresche in quota secondo il modello GFS su base grafica meteologix previste per giovedì 28 a 1500m

Ecco la mappa relativa alla distribuzione dei temporali nelle ore pomeridiane di giovedì 28 maggio secondo il modello MRF su base grafica Meteologix:

Sabato 30 il sole e il caldo dovrebbero abbracciare nuovamente tutta la Penisola, ma domenica 31 un fronte nuvoloso potrebbe transitare lungo le Alpi, sfiorando anche la Valpadana, ma con rovesci passeggeri limitati all’arco alpino. Si tratterebbe di un fronte “apripista”, che segnalerà unicamente la volontà delle perturbazioni atlantiche di tornare a visitare almeno in parte l’Italia tra il 3 e l’8 giugno, con passaggi più incisivi, soprattutto al nord, ma in parte anche al centro, mettendo parzialmente un freno alle velleità dell’anticiclone. Naturalmente si tratta di ipotesi da confermare.



SINTESI

Sino a mercoledì 27 sole e caldo, anche intenso tra nord e centro: attendibilità 99% altissima

Tra giovedì 28 e venerdì 29 infiltrazioni fresche e qualche temporale sulle zone interne ed appenniniche del centro-sud, specie versante tirrenico e, nella notte su venerdì in Valpadana: attendibilità 60% media

Disturbi temporaleschi atlantici dai primi di giugno: attendibilità 55% media.



