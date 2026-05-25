CALDO INTENSO: lunedi 25 punte di 34-35° su queste regioni

Ci avviamo verso l’apice di questa assurda situazione che sta tenendo sotto scacco gran parte del Continente Europeo. Come era prevedibile, alcuni record termici stanno cadendo come birilli sull’Europa occidentale. In Italia, a risentire di questa situazione è soprattutto il nord Italia, che nelle prossime 48-72 ore sperimenterà temperature molto elevate per la fine di maggio.

Per prima cosa vediamo l’estensione della massa anticiclonica attraverso la mappa sinottica prevista dal modello GFS elaborata su base grafica Meteociel per le ore 14 di lunedi 25 maggio:

Un unico plateaux rosso fuoco che si estende per migliaia di chilometri, inglobando praticamente tutto il Continente Europeo. L’apice di questa struttura si toccherà nelle prossime 48-72 ore, poi il tutto dovrebbe iniziare a sgonfiarsi. Sul fronte meteorologico in Italia non ci sarà nulla da dire: a parte qualche temporale di calore sulle Alpi, sulla Calabria e nelle aree interne della Sicilia, il sole splenderà senza interruzione da nord a sud per l’intera giornata.

Sul fronte termico, si salirà ancora rispetto a 24 ore fa, specie al nord. Queste sono le temperature attese sul nostro Paese alle ore 16 di lunedì 25 maggio:

Sotto osservazione la Pianura Padana, unitamente alle pianure interne della Toscana e del Lazio, dove il termometro potrebbe arrampicarsi fino a 33-34°. Temperature leggermente più gentili al meridione, sulle Isole e lungo il versante adriatico stante un lieve ritorno di aria meno calda dai quadranti orientali.

Secondo le mappe odierne, il picco del caldo a livello italico si toccherà nella giornata di mercoledi 27 maggio, ma ne parleremo in separata sede.