Domenica d’estate, ma occhio alle temperature di lunedì 25

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, l’Italia sta vivendo una domenica da piena estate, soprattutto al nord e sul versante tirrenico dove, su tantissime località, sono stati superati i fatidici 30°C.

Grande responsabile è certamente il campo di alta pressione che ora sovrasta tutta l’Europa centro-occidentale e che ci farà ancora compagnia per diversi giorni, sebbene già in settimana arriveranno i primi disturbi legati a infiltrazioni fresche in quota provenienti dall’Atlantico. In altre parole ci sarà ancora un blando anticiclone, ma con la presenza di isolati violenti temporali di cui discuteremo nei prossimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda questa domenica, le temperature massime hanno superato i 30 o 31°C su vastissimi territori della Valpadana e anche nelle aree interne del medio-alto Tirreno, in Sardegna e persino nelle valli alpine. Le temperature più alte si registrano tra la bassa Lombardia e l’Emilia, dove si sfiorano i 33°C. Milano ha raggiunto una temperatura massima in pieno centro di 31.5°C, insomma una temperatura decisamente anomala per il periodo.

Il clima è molto mite, quasi caldo, anche sulle regioni adriatiche nonostante la presenza di residui deboli venti di maestrale che quantomeno contengono l’ondata di calore in essere.

La giornata di lunedì 25 maggio sarà addirittura ancora più calda. Secondo gli ultimi aggiornamenti le temperature massime potrebbero superare i 34°C in alcuni territori tra Emilia, bassa Lombardia e veronese, ma anche sul resto del nord e sul medio-alto Tirreno non si scherza, con massime quasi ovunque oltre i 30°C.

Si attenuano definitivamente i venti di maestrale al sud e questo significa che le temperature saliranno ancora di più non solo nelle zone interne ma anche sui litorali. Si prevedono punte di 29 o 30°C nelle zone interne di Campania, Molise, Sicilia e Calabria, localmente anche su Basilicata e Puglia settentrionale.

Insomma un inizio di settimana dal sapore molto più estivo che primaverile.