GRANDE CALDO tra martedi e mercoledi: fino a 35-36°C

L’inizio della settimana prossima sarà contrassegnato da un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Continente che toccherà probabilmente il suo apice tra martedì 26 e mercoledi 27 maggio. Le temperature si porteranno su valori decisamente inusuali per l’ultima decade mariana, soprattutto in Valpadana ed a tratti nelle aree interne dell’Italia centrale.

La prima mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di martedì 26 maggio:

Sotto osservazione la Pianura Padana, che nell’arco della giornata potrebbe sfornare temperature diffusamente comprese tra 35 e 36°, senza disdegnare qualche punta locale attorno a 37°. Farà molto caldo anche nelle aree interne della Toscana e del Lazio dove il termometro segnerà diffusamente 34-35°. 34° sono attesi anche sulla bassa Lucania, mentre sul resto d’Italia le temperature del pomeriggio schizzeranno oltre i 30° quasi ovunque, ad eccezione delle aree costiere non soggette a fenomeni di compressione ed ovviamente alle aree montuose.

Anche la giornata di mercoledì 27 maggio si prevede da bollino rosso segnatamente sulla Pianura Padana. Queste sono le temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 della giornata medesima:

35-36° diffusi sulla Pianura Padana, con la possibilità di sfondare anche 37° su limitati settori. Fortunatamente i tassi di umidità non dovrebbero essere eccessivi. 34-35° (localmente 36°) si toccheranno nelle pianure interne poste tra Toscana e Lazio; 34° sulla bassa Lucania e temperature over 30° sul restante territorio nazionale ad eccezione delle aree costiere non soggette a compressione ed ovviamente le aree montuose.