Mercoledi 27: AFA in aumento e 37-38° su queste regioni

Siamo così arrivati all‘apice di questo mostro di stabilità e caldo che sta facendo cadere record termici come birilli a spasso per l’Europa. Mercoledi 27 maggio sarà una giornata difficile sul fronte termico in diverse regioni italiane. Avremo inoltre l’aggravante dell’aumento del tasso di umidità, che renderà il caldo a tratti opprimente, specie sulle pianure del nord.

Prima di esaminare le temperature previste in Italia nella giornata di mercoledi 27 maggio, soffermiamoci sul famigerato INDICE di CALORE, chiamato anche INDICE di DISAGIO da CALDO. La prima cartina mostra la previsione di questo parametro in Italia alle ore 17 di mercoledi 27 maggio:

Sulle pianure dell’Italia settentrionale andrà in scena un caldo MOLTO FASTIDIOSO. Caldo FASTIDIOSO sarà presente anche nelle aree interne della Toscana, sull’Umbria e nelle aree interne del Lazio. Più a sud, caldo FASTIDIOSO sul Foggiano e sulla bassa Lucania. Altrove avremo caldo POCO FASTIDIOSO o SOPPORTABILE dove vedete il colore verde sulla mappa.

Passiamo adesso al piatto forte, ovvero le temperature previste in Italia alle ore 16 di mercoledi 27 maggio:

Situazione critica sul fronte termico sulle pianure del nord: punte di 36-37° diffuse, con il rischio di avere 38° su limitati settori della Pianura Lombardo-Veneta. Farà molto caldo anche nelle aree interne dell’Italia centrale, specie tra entroterra toscano, Lazio ed Umbria, con punte di 34-35°. Caldo anche al sud, specie sulla Puglia e sulla Lucania, con il termometro che potrebbe arrampicarsi fino a 34°. Si starà meglio solo in prossimità delle aree montuose e localmente sui tratti di costa non soggetti a compressione adiabatica.

Le temperature tenderanno a calare di qualche grado a partire da giovedi 28 maggio; il calo termico sarà coadiuvato anche da qualche temporale, ma resteremo ancora lontani dalla media termica del periodo.