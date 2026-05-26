Primi di giugno: più vivacità atmosferica e TEMPORALI anche intensi

Nelle prossime 48 ore l’alta pressione raggiungerà il suo culmine sul suolo italico, elargendo TEMPERATURE MOLTO ELEVATE specie al nord e nelle aree interne dell’Italia centrale, dove si valicheranno i 35° in estrema scioltezza.

A seguire, l’alta pressione inizierà ad accusare qualche colpo; in un primo tempo il ciclope stabile sarà insidiato da aria fresca proveniente dall’Europa settentrionale che causerà alcuni temporali tra giovedi 28 e sabato 30 maggio. Nei primi giorni di giugno avremo invece il rinforzo del getto occidentale sull’Europa centro-settentrionale ed il conseguente “piallamento” dell’alta pressione in direzione delle basse latitudini. In questo frangente alcuni temporali talora intensi, potrebbero frequentare le regioni settentrionali e le aree interne del centro, mentre sul resto della Penisola i fenomeni saranno più scarsi.

La prima cartina mostra la probabilità di pioggia in Europa secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel e valida per mercoledi 3 giugno – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%):

Le correnti più fresche da ovest (frecce blu) riusciranno a toccare le regioni settentrionali, specie le aree alpine e dell’alta Pianura Padana, dove andranno in scena temporali anche intensi. Qualche fenomeno temporalesco si farà vedere anche nelle aree interne dell’Italia centrale, mentre sul resto d’Italia il rischio di pioggia si manterrà basso.

Sul fronte termico, i valori si prevedono in generale calo, specie nelle aree dove agiranno rovesci o temporali; il caldo intenso dovrebbe comunque andarsene dall’Italia che vedrà temperature generalmente più gentili da nord a sud.

La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia in Europa valida per la giornata di domenica 7 giugno sempre secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Le regioni settentrionali seguiteranno ad essere lambite dal flusso occidentale più fresco con alcuni temporali specie sulle Alpi e le aree dell’alta Pianura. Sul resto d’Italia le condizioni meteorologiche risulteranno più stabili, a parte qualche temporale pomeridiano nelle aree interne del centro, in un contesto di caldo generalmente sopportabile.