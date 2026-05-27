Gli ACQUAZZONI ed i TEMPORALI di sabato 30 e domenica 31: le aree coinvolte

Non basterà di certo qualche infiltrazione instabile per minare la solidità del mostro anticiclonico che sta soggiogando gran parte d’Europa da diversi giorni, con temperature fuori da ogni senso e logica. Qualche ora di refrigerio comunque ci sarà nelle prossime 72 ore, ma solo nelle aree che verranno interessare dai temporali. Ricordiamoci che i temporali (quando non sono troppo intensi e non dispensano disastri) fanno spesso la “felicità” di pochi e l’infelicità di molti sotto il profilo idrico, che al momento non si presenta entusiasmante su molte aree della Penisola.

La prima mappa mostra gli acquazzoni attesi in Italia nell’arco della giornata di sabato 30 maggio secondo il modello ICON elaborato su base grafica Meteologix:

Notiamo come gli acquazzoni saranno pochi e limitati soprattutto alle aree montuose. In particolare, rovesci pomeridiani accompagnati da qualche colpo di tuono, si faranno vedere sulle Alpi, ma con basso rischio di sconfinamenti in pianura. Altri rovesci li avremo nelle aree interne di Sicilia e Sardegna sempre durante il pomeriggio, mentre sul resto d’Italia il sole seguiterà a dominare la scena meteorologica in maniera quasi spietata.

Qualcosa di più interessante si prevede per la giornata di domenica 31 maggio, ma sempre in maniera puntiforme ed isolata:

Ad una mattinata stabile e soleggiata seguirà un pomeriggio più temporalesco lungo tutta la chiostra delle Alpi e delle Prealpi. In serata i fenomeni potrebbero interessare anche le aree di pianura adiacenti, non riuscendo comunque a superare il Po.

Da segnalare nel pomeriggio probabili rovesci nelle aree interne della Sardegna e nelle zone interne del Lazio, in dissolvimento dopo il tramonto, per il resto sole implacabile e caldo intenso.